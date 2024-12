Sierre-Zinal 2024 s'est joué dans la dernière descente, juste sous les yeux d'Eliot Jean. Image: Eliot Jean

Ce Valaisan a réussi la photo de l'année: «C'était un coup de chance»

L'été dernier, un photographe amateur a immortalisé le moment exact où Kilian Jornet a doublé son rival pour aller gagner Sierre-Zinal. Il raconte.

Deux hommes ont marqué la 51e édition masculine de Sierre-Zinal, disputée le 10 août 2024 dans le Val d'Anniviers: le premier, c'est évidemment Kilian Jornet, vainqueur du mythique trail pour la 10e fois avec un nouveau record à la clé. Le second, c'est Eliot Jean, un photographe amateur de 29 ans qui a réussi l'exploit de saisir le moment exact où la course a basculé. Contacté par watson, il raconte la genèse de ce qui est devenu l'une des images sportives de l'année 2024.

Eliot Jean, comme on vous connaît un peu moins que Kilian Jornet, pourriez-vous vous présenter en quelques mots?

J'ai 29 ans, je suis Sédunois et je pratique la photo en tant qu'amateur depuis un voyage à vélo entre la Norvège et le Valais. C'était il y a deux ans, et comme je n'avais pas grand-chose à faire à part pédaler, je me suis mis à collectionner les images, et surtout à y prendre goût.



Et donc le 10 août dernier, vous avez décidé de photographier les coureurs de Sierre-Zinal.

Oui, mais c'était d'abord pour faire des photos de mon frère et de quelques amis qui, contrairement à moi qui suis blessé au dos, participaient à l'épreuve.



Eliot avec son appareil et un casse-croûte. Image: DR

Comment avez-vous choisi l'endroit exact où vous poster sur le parcours?

J'ai fait une petite reconnaissance le jour même, et j'ai trouvé un secteur avec un talus assez pentu, des racines apparentes et de la terre sèche. Je me suis dit que ça pourrait donner quelque chose de bien à l'image, et je m'y suis donc installé.

Où est-ce que ce secteur se trouve sur le parcours?

Il est situé dans la dernière descente vers Zinal.



Sierre-Zinal, c'est 31,1 km et 2'133m de dénivelé positif.

C'est donc sur des critères purement esthétiques que vous l'avez choisi?

Oui. Je ne me suis jamais dit qu'il y avait un quelconque intérêt sportif à être là. Je pensais uniquement au rendu des images.

Une fois posté dans les derniers hectomètres de la course, que s'est-il passé?

En attendant mon frère et mes potes, j'ai procédé à quelques réglages de mon appareil, un Nikon D3200, mais je savais que tout ne serait pas parfait: comme c'est un vieux modèle, et que j'opte toujours pour le mode manuel afin de pouvoir en saisir les subtilités, il y a toujours 8 chances sur 10 pour que les images prises en mouvement soient floues.

Ensuite, tout s'est accéléré.

J'ai entendu une clameur et j'ai compris alors que les premiers de la course élites arrivaient. Je me tenais prêt, je savais que je n'avais qu'une poignée de secondes pour prendre la meilleure image possible tant les meilleurs vont vite.

A ce moment précis, aviez-vous connaissance du scénario de la course?

Pas du tout. Je m'attendais à voir Kilian Jornet devant, mais c'est finalement Philemon Kiriago qui est arrivé en tête, talonné par son adversaire.

«Et là, ça a été le tournant de la course: Jornet est passé devant et a filé vers la victoire. Il n'a jamais été rattrapé»

En équilibre sur les racines, les muscles saillants, Philemon Kiriago et Kilian Jornet se sont livrés un splendide duel. Image: Eliot Jean

Et la photo n'a même pas été floue...

Oui, c'est un coup de chance qu'elle ait été nette, que Jornet ait décidé de dépasser pile à ce moment-là, avec le dossard 1 sur le torse quand celui qu'il a doublé avait le 2. Même les couleurs de leurs maillots respectifs étaient bien assortis. Et puis, j'aime bien la dynamique de la scène, le jeu d'ombre et de lumière et, évidemment, le contexte sportif, qui est indissociable de la photo.



Avez-vous eu tout de suite conscience de faire une photo extraordinaire?

Pas vraiment, non. Je me suis dit que ce serait potentiellement une bonne image, mais sans plus. C'est quand je l'ai vue sur ordinateur que j'ai compris qu'elle était réussie. Je l'ai montrée à mes potes, qui m'ont conseillé de l'envoyer au compte Facebook «Les genoux dans le gif», ce que j'ai fait. La publication a suscité énormément de réactions positives, c'est un de leurs posts qui a le mieux marché.

Cette image, vous l'avez encadrée dans votre salon?

(il rit) Non, mais comme j'ai constaté qu'elle plaisait beaucoup, j'ai décidé de l'envoyer à des concours de photos de sport. Je l'ai aussi transmise à Philemon Kiriago, car il me l'a demandée, et j'espère bien pouvoir la faire signer un jour par Kilian Jornet. Ce serait top!