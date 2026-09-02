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«Des femmes me pinçaient les fesses»: Tom Boonen sort du silence

Cycling: Tom Says Thanks, Farewell Racetom Boonen (Bel)/ Fans, Zivermeer, Team Quick-Step Floors (Bel)/ (Photo by YJ/Getty Images)
Tom Boonen passant à toute vitesse devant ses supportrices.Image: getty

«Elles me pinçaient les fesses»: les révélations du rival de Cancellara

Après les propos déplacés d’une influenceuse envers Tadej Pogacar, l’ancien rival de Fabian Cancellara, Tom Boonen, a révélé avoir été victime de gestes inappropriés durant sa carrière.
02.09.2026, 15:0302.09.2026, 15:32

Il y a quelques jours, une influenceuse chargée de faire vivre les réseaux sociaux du Tour d’Espagne a suscité un tollé avec ses propos adressés à Tadej Pogacar, qu’elle surnommait alors «Pogachita».

«Pourquoi tu hyperventiles à chaque fois que tu me vois?», lui avait-elle lancé, se demandant en outre s’il était aussi rapide en privé. Face à la controverse qui avait suivi, l’influenceuse s’était vu retirer son accès à la zone mixte et aux bus des équipes.

On en parlait ici ⬇️

Une influenceuse provoque un tollé sur le Tour d’Espagne
Une influenceuse provoque un tollé sur le Tour d’Espagne

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Cette situation a visiblement rappelé des souvenirs à une légende du cyclisme, le Belge Tom Boonen. Avec lui, pas de paroles déplacées, mais des gestes, comme il l’a révélé dans l’émission «Happy Hour» sur la chaîne flamande VTM.

«Des femmes me pinçaient les fesses avant le départ des courses. A ce moment-là, vous êtes simplement considéré comme un morceau de viande», a-t-il déclaré, avant de poursuivre:

«Il s'agissait souvent de femmes âgées de 45 à 50 ans»
Cycling: 51E E3 Price - Harelbeke, Vlaanderen (Bel)Tom Boonen (Bel), Fabian Cancellara (Sui), Harelbeke - Harelbeke (203 Km)E3 Prix Prijs , (C)Tim De Waele (Photo by Tim De Waele/Getty Images)
Tom Boonen (au premier plan) et Fabian Cancellara ont livré des batailles épiques sur les classiques.Image: getty

Tom Boonen, immense star en Belgique et aux Pays-Bas après son titre de champion du monde et ses victoires sur Paris-Roubaix et le Tour des Flandres, a précisé qu’on lui avait également tripoté l’entrejambe à l’époque où il croisait le fer avec le Suisse Fabian Cancellara sur les classiques.

Sa prise de parole, des années plus tard, semble destinée à faire bouger les lignes: «Quand, à 25 ans, vous dites que cela vous dérange, on se moque simplement de vous», a-t-il souligné, affirmant avoir eu du mal à parler de ces gestes au cours de sa carrière malgré son statut de champion.

(roc)

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