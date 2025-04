Tadej Pogacar a remporté dimanche un deuxième Tour des Flandres. Image: getty

Le très grand numéro de Tadej Pogacar sur le Tour des Flandres

Vainqueur du Ronde en 2023, le Slovène a réédité dimanche sa performance, lâchant tous les Flandriens y compris Mathieu van der Poel, à force d'attaquer dans les monts pavés.

Il fallait arriver tôt comme souvent au Tour des Flandres pour ne rien manquer de la course.

Preuve en est, le premier grand temps fort est survenu peu après 13 heures, à 126 kilomètres de l'arrivée. On parle d'une énorme chute collective, impliquant un certain Mathieu van der Poel, triple vainqueur du Ronde et victorieux en mars sur Milan-San Remo. La vitesse du peloton à un moment stratégique, où tout le monde cherchait à se replacer avant les monts, et le vent expliquent ce chaos sur la route. Certes à terre sur le bas-côté, MVDP a pu repartir sans trop de casse, même si une chute n'est jamais anodine.

Ce qu'il s'est passé ⬇️ Vidéo: twitter

Dès lors, la course n'allait plus débrancher. Des outsiders de qualité dont Tiesj Benoot et le Suisse Stefan Küng, suivies plus tard de Filippo Ganna ou encore Matteo Trentin sont sortis du peloton à une centaine de kilomètres du but, revenant rapidement sur l'échappée matinale, composée notamment de Marco Haller de la formation helvétique Tudor.

C'était sans compter sur les deux grands favoris du jour: Mathieu van der Poel et Tadej Pogacar, revenus progressivement sur les hommes de tête au sommet du Koppenberg, après que le Slovène a lancé les hostilités à 56 kilomètres de l'arrivée, dans le deuxième passage du Vieux Quaremont, et que le Néerlandais lui a répondu dans le Paterberg qui a suivi. Les autres coureurs attendus, comme Mads Pedersen, Wout van Aert et Matteo Jorgenson, faisaient également la jonction en compagnie de Jasper Stuyven. Or ils faisaient aussi l'élastique, lâchés à chaque nouvelle offensive de Pogacar.

Mais à force d'attaquer, «Pogi» a fini par lâcher tout le monde dans la dernière ascension du Vieux Quaremont, y compris «MVDP», qui jusqu'ici tenait toujours la roue du Slovène, et Mads Pedersen, qui semblait être le troisième homme le plus fort dans les monts pavés. Plus personne ne le reverra, comme en 2023, malgré le vent de face dans les derniers kilomètres de course. Tadej Pogacar remporte donc un deuxième Tour des Flandres et un huitième monument, devant Mads Pedersen qui a réglé au sprint, une minute derrière, un groupe composé de van der Poel troisième, van Aert quatrième et Stuyven.

(roc)