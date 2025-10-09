Ce dirigeant va regretter longtemps son geste
Dimanche dernier, les Cowboys de Dallas ont réalisé une très belle opération en battant les Jets de New York (37-22) dans une rencontre comptant pour le prestigieux championnat de football américain (NFL). Mais c'est une action se déroulant en tribunes qui a beaucoup fait parler après le match.
Plusieurs vidéos circulant sur les réseaux sociaux révèlent en effet que Jerry Jones, propriétaire et directeur général des Cowboys de Dallas, a levé son majeur dans l'euphorie du succès des siens.
Jerry Jones said he meant to give a thumbs up in this video and not a middle finger. pic.twitter.com/70OcxAmly3— JPA (@jasrifootball) October 7, 2025
Un geste qu'il jure involontaire.
Des explications qui n'ont pas vraiment attendri la NFL. Celle-ci a en effet infligé une amende de 250 000 dollars au dirigeant.
Des amendes salées
Le media ESPN précise que ce n'est pas la première fois qu'un patron d'équipe craque. L’année dernière, le propriétaire des Panthers de la Caroline a été condamné à une amende de 300 000 dollars pour «comportement inacceptable» après avoir jeté une boisson en direction des fans adverses. Et en 2009, l'ancien propriétaire des Titans du Tennessee a été condamné à une amende de 250 000 dollars pour conduite préjudiciable à la ligue après avoir fait un geste obscène en célébrant une victoire.
(jcz)