Ce dirigeant va regretter longtemps son geste

Le propriétaire et directeur général des Cowboys de Dallas (NFL) a été lourdement sanctionné pour son attitude lors du dernier match de son équipe.

Dimanche dernier, les Cowboys de Dallas ont réalisé une très belle opération en battant les Jets de New York (37-22) dans une rencontre comptant pour le prestigieux championnat de football américain (NFL). Mais c'est une action se déroulant en tribunes qui a beaucoup fait parler après le match.

Plusieurs vidéos circulant sur les réseaux sociaux révèlent en effet que Jerry Jones, propriétaire et directeur général des Cowboys de Dallas, a levé son majeur dans l'euphorie du succès des siens.

Un geste qu'il jure involontaire.

Ce geste «était involontaire de ma part, car cela s’est produit juste après notre dernier touché et nous étions tous très excités. Il n’y avait aucune animosité ni rien de ce genre. J’ai simplement fait un mauvais geste avec ma main. C’était involontaire. Je ne plaisante pas. Si vous voulez appeler cela un accident, vous pouvez appeler cela un accident. Mais cela a été rapidement rectifié. J’ai eu l’occasion de le voir. Tout s’est arrangé assez rapidement, mais mon intention était de faire un pouce levé et de pointer du doigt nos fans, car tout le monde sautait de joie.» Jerry Jones, sur 105.3 The Fan à Dallas, cité par RDS.

Des explications qui n'ont pas vraiment attendri la NFL. Celle-ci a en effet infligé une amende de 250 000 dollars au dirigeant.

Des amendes salées

Le media ESPN précise que ce n'est pas la première fois qu'un patron d'équipe craque. L’année dernière, le propriétaire des Panthers de la Caroline a été condamné à une amende de 300 000 dollars pour «comportement inacceptable» après avoir jeté une boisson en direction des fans adverses. Et en 2009, l'ancien propriétaire des Titans du Tennessee a été condamné à une amende de 250 000 dollars pour conduite préjudiciable à la ligue après avoir fait un geste obscène en célébrant une victoire.

(jcz)