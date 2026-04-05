La poisse pour Marlen Reusser sur le Tour des Flandres, dimanche. image: watson

Reusser chute à nouveau et se blesse gravement

La cycliste bernoise, qui venait tout juste de faire son retour après une grosse chute en février, est tombée dimanche lors du Tour des Flandres. Résultat: une vertèbre lombaire fracturée.

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La Néerlandaise Demi Vollering a remporté le Tour des Flandres dames, dimanche. Elle s'est imposée avec 42'' d'avance sur la Française Pauline Ferrand-Prévot qui a battu la Batave Puck Pieterse au sprint pour la 2e place.

Course mitigée, par contre, dans le camp suisse. Noemi Rüegg a pris la 12e place et Elise Chabbey la 15e. A noter la chute de Marlen Reusser à 34 km de l'arrivée.

L’Emmentaloise de 34 ans, qui avait remporté «A travers la Flandre» pour son retour sur le circuit le 1er avril, s’est fracturé une vertèbre lombaire. Cette blessure sera traitée de manière conservatrice. Son management a indiqué dimanche soir qu’elle devait rester sous observation à l’hôpital.

Pur rappel, Marlen Reusser avait déjà lourdement chuté début février au Tour des Emirats arabes unis. Elle avait subi des blessures à la main et à l’épaule, ainsi qu’une importante plaie au genou gauche. La Bernoise n'avait donc fait son retour que mercredi, lors d’«A travers la Flandre». Elle expliquait souffrir encore de son épaule.

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Après le Tour des Flandres, la championne du monde en titre du contre-la-montre devait partir dans les montagnes de la Sierra Nevada en Espagne, pour un stage en altitude. Son grand objectif est le sacre sur le Tour de France, en août. Avant cela, elle vise un troisième succès sur le Tour de Suisse (dès le 17 juin). Reste à voir si cette nouvelle blessure subie dimanche n'impactera pas ses objectifs et son programme.

(ats/yog)