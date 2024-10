Un jet-ski sème la zizanie aux Mondiaux de triathlon

La Française Cassandre Beaugrand est devenue samedi championne du monde de triathlon. Or sa première partie de course a été mouvementée et une réclamation a été déposée suite à l'intervention d'un jet-ski en course.

Cassandre Beaugrand était intouchable. Comme aux Jeux olympiques de Paris 2024, lorsqu'elle priva la Suissesse Julie Derron de la première place. La triathlète française a devancé à Torremolinos en Espagne la Britannique Beth Potter de 38 secondes et sa compatriote Emma Lombardi de près d'une minute, pour s'adjuger l'épreuve finale de la WTCS et un premier titre de championne du monde. Elle est la meilleure triathlète du monde cette saison.

Or malgré sa domination absolue, la Française a dû patienter un long moment pour être certaine de ne pas être disqualifiée. Car le résultat de la course a été suspendu, suite à une réclamation pour «assistance extérieure» déposée par la Fédération britannique de triathlon, décidée à faire gagner Beth Potter et à permettre à Vicky Holland, quatrième, de monter sur le podium.

Cassandre Beaugrand s'est emmêlée les pinceaux dès les premiers mètres de natation et a nagé en direction de la droite du plan d'eau, quand ses concurrentes se dirigeaient vers la première bouée située à gauche. Seule en mer, elle courait dangereusement à sa perte.

«Je panique un peu en mer car je suis assez malade, et là, ça bougeait beaucoup. Ca secouait dans tous les sens et j'avais peur que regarder au loin me donne encore plus le mal de mer. J'avais l'impression de viser la bonne bouée mais dès le début, je suis partie sur la droite et en fait je visais les mauvaises bouées.» Cassandre Beaugrand auprès de L'Equipe

La championne olympiques a réalisé son erreur et a modifié son cap. Elle est même parvenue à rentrer sur le peloton et est sortie de l'eau en 10e position, à 15 secondes de la tête, après avoir nagé près de 100 mètres supplémentaires.

Problème, un jet-ski et un kayak de l'organisation sont venus à sa hauteur pour tenter de l'aiguiller et la replacer, une action que la Fédération britannique de triathlon a jugé illicite. Or Beaugrand avait déjà amorcé son changement de direction et World Triathlon, en revisionnant les images, a confirmé les dires de la jeune femme. «Quand j'ai réalisé, je me suis redirigée, et c'est là que le kayak est venu vers moi pour me faire des signes. Je savais que j'étais dans la merde et que le groupe était à ma gauche. J'ai eu très peur. Je ne pensais pas être à ce point-là esseulée», a déclaré Cassandre Beaugrand dans L'Equipe. La réclamation britannique n'a donc pas abouti.

La triathlète en chasse, seule en mer Vidéo: extern / rest

Cassandre Beaugrand a comblé son retard à vélo puis a attaqué en course à pied à trois kilomètres de l'arrivée, creusant irrémédiablement les écarts, malgré ses efforts en début de course. Elle était la plus forte en Espagne ce samedi et tout au long de la saison.

(roc)