Les Memphis Grizzlies ont annoncé la mort de leur joueur Brandon Clarke. Image: FR171250 AP

Une «perte tragique»: le basketteur Brandon Clarke est mort

Le joueur de NBA est décédé mardi à l'âge de 29 ans. Ce sont les Memphis Grizzlies, son club, qui ont annoncé la triste nouvelle.

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Les Memphis Grizzlies ont annoncé mardi la mort de leur joueur NBA Brandon Clarke, sans préciser les causes du décès de l'Américano-Canadien de 29 ans.

«Nous sommes dévastés par la perte tragique de Brandon Clarke. Brandon était un coéquipier exceptionnel et une encore meilleure personne dont l'influence sur l'équipe et la communauté à Memphis ne sera pas oubliée», ont écrit les Grizzlies dans un communiqué.

Plusieurs médias évoquent une overdose comme cause possible du décès. Des policiers auraient ainsi découvert du matériel lié à la consommation de drogue au domicile du basketteur. Une autopsie doit permettre d’établir les causes exactes.

Brandon Clarke avait été arrêté par la police en avril dernier. Il était accusé de trafic aggravé de stupéfiants et de délit de fuite.

Une audience devant la justice était prévue ce vendredi. On ignore pour l’heure si sa mort pourrait être liée à ces événements.

En proie aux blessures

Né à Vancouver, Clarke avait été drafté par le Thunder d'Oklahoma City en 2019 et envoyé directement aux Grizzlies, avec lesquels il a disputé sept saisons.

Ralenti par des blessures, il n'avait joué que deux matches lors de l'exercice 2025-2026. Il a tourné à 12,1 points et 5,9 rebonds par match lors de sa saison rookie en 2019-2020, son meilleur exercice sur le plan statistique. (jzs avec afp)