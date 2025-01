Vidéo: twitter

Le métier de pom-pom girl est dangereux: la preuve

Une cheerleader de l'équipe de football américain des Dallas Cowboys a vécu une mésaventure cocasse dimanche. Avec, heureusement, plus de peur que de mal.

On ne sait pas si les pom-pom girls qui officient en NFL, la fameuse ligue de football américain, bénéficient d'une assurance-accident. Si ce n'est pas le cas, les clubs feraient bien d'y songer. Michelle Siemienowski ne dira pas le contraire...

La jeune femme a vécu un incident cocasse dimanche, en pleine représentation, lors du match entre les Dallas Cowboys et les Washington Commanders (19-23). Alors que la pom-pom girl dansait et agitait ses pompons avec ses collègues, juste derrière la ligne de touche et face au public, elle a reçu un ballon derrière la tête, en plein crâne.

Manque de bol: il s'agissait d'un tir puissant du joueur des Dallas Cowboys, Brandon Aubrey – un long dégagement, qui a traversé une grande partie du terrain. Dos au jeu, Michelle Siemienowski n'a, évidemment, pas pu voir le ballon arriver.

Sous la violence du choc, elle est tombée en avant et a dû poser un genou à terre.

On soulignera aussi la belle – mais vaine – tentative d'un cameraman, placé juste devant elle, de stopper le cuir.

Finalement, plus de peur que de mal pour la cheerleader, qui a été filmée quelques instants plus tard, au bord du terrain, avec les larmes aux yeux mais en train de rire.

Elle a aussi rassuré sur sa santé, le lendemain, dans une story Instagram en écrivant:

«Ces dernières 24 heures ont été un véritable tourbillon! J'ai reçu une tonne de messages et je voulais tous vous remercier d'avoir pris de mes nouvelles et pour vos gentils mots! Je vais bien, donc ne vous inquiétez pas»

La story Instagram image: instagram

Dans cette même publication, Michelle Siemienowski a ajouté la photo du mot d'excuse manuscrit rédigé par Brandon Aubrey, l'auteur du tir, en personne. Le joueur des Cowboys a écrit un petit texte directement sur le programme du match, qu'il a ensuite transmis à Michelle Siemienowski.

«Michelle, je suis vraiment désolé de t'avoir mise KO! J'espère que tu vas bien. J'adore vous regarder toutes!»

La pom-pom girl a beaucoup apprécié cette attitude de gentleman – Aubrey avait même tenté, sans succès, de la trouver dans le stade après le match pour s'excuser en face-à-face, comme le rapporte le média Today – et elle l'a aussi fait savoir sur Instagram: «Il a été si gentil de m'écrire un mot quand même! Je n'ai aucune rancune! Et maintenant, j'ai un souvenir de mon dernier match de ma première saison comme pom-pom girl». (yog)