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Le Tour de Romandie féminin est annulé cette année

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Une image d'archive du 4ᵉ Tour de Romandie Féminin, le dimanche 17 août 2025.Image: KEYSTONE

Le Tour de Romandie féminin sacrifié en 2026

Le Mondial de hockey, le Tour de France femmes et le sommet du G7 compliquent fortement l’organisation de l’épreuve romande.
12.05.2026, 15:4212.05.2026, 15:42

Le Tour de Romandie féminin n’aura pas lieu en 2026. Initialement prévue du 4 au 6 septembre prochain, la 5ᵉ édition de l’épreuve est reportée d’une année, ont annoncé Richard Chassot, directeur et organisateur des Tours de Romandie, et la Fondation propriétaire des deux événements UCI WorldTour.

Les organisateurs évoquent principalement deux raisons pour justifier cette décision. D’une part, la forte concentration de grands événements sportifs en Suisse romande ces prochains mois – Mondial de hockey et grand départ du Tour de France femmes notamment, à quoi s'ajoute l'impact du Sommet du G7 en France voisine – «mobilise largement les ressources indispensables à l’organisation d’une course cycliste internationale» (sécurité, logistique, bénévoles).

The winner of The Tour de Romandie Feminin Elise Chabbey, right, from Switzerland of team FDJ - Suez, and Richard Chassot, left, director of the Tour de Romandie, poses for the photographer after the ...
La gagnante du Tour de Romandie Féminin 2025, la Suissesse Elise Chabbey qui courait pour l'équipe FDJ - Suez, et Richard Chassot, à gauche, directeur du Tour de Romandie le 17 août 2025.Image: KEYSTONE

D’autre part, le Tour de Romandie féminin ne dispose pas encore, à ce stade, des soutiens financiers nécessaires pour garantir la tenue de l’édition 2026.

C'est quoi cette polémique autour du Tour de Romandie?

Les responsables de l’épreuve ont donc décidé de prendre «une décision rapide (...)», en choisissant le report à 2027, notamment par respect pour les comités locaux déjà impliqués dans la préparation des étapes. Le report doit également permettre de préserver l’équilibre financier de la Fondation et d’assurer, à terme, la qualité et la pérennité de la compétition.

Les organisateurs se montrent toutefois optimistes pour l’avenir. Portés par le succès populaire et sportif du Tour de Romandie masculin 2026, ils indiquent avoir engagé des discussions prometteuses avec plusieurs partenaires durant la dernière édition. De quoi envisager plus sereinement le financement futur de l’épreuve féminine. (jah/ats)

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