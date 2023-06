Vinicius Jr. en action face à Morgan Guilavogui. Image: AP

Le Brésil a joué en noir pour la première fois de son histoire

La sélection sud-américaine est apparue dans une tenue inédite face à la Guinée (4-1), samedi soir en match amical. Et elle avait une très bonne raison.

Pour la première fois en 109 ans d'histoire, l'équipe nationale brésilienne a remplacé ses couleurs traditionnelles, ce jaune et ce bleu vifs qui mettent d'ordinaire si bien en lumière son joga bonito (beau jeu), par un ensemble noir.

Si les Brésiliens ont revêtu ces maillots, samedi soir contre la Guinée, c'est pour afficher leur rejet du racisme dans le football et pour défendre Vinicius (Real Madrid) contre les attaques dont il a fait l'objet cette saison en Liga espagnole.

Cette rencontre amicale à forte dimension symbolique, qui s'est tenue dans le stade de l'Espanyol Barcelone, a permis aux organisateurs de diffuser de nombreux slogans sur les panneaux publicitaires, tels que «le racisme est un crime» ou encore «nous expulserons le racisme».

Avant le coup d'envoi, tout le stade a observé une minute de silence. Les joueurs des deux équipes se sont ensuite agenouillés ou assis en signe de lutte.

Les Brésiliens menaient 2-1 à la pause lorsqu'ils ont changé de tenue et retrouvé leurs couleurs habituelles: maillot jaune et short bleu.

La partie s'est terminée par une victoire des Auriverdes (4-1), mais le combat continue. «La FIFA, en signe d'engagement, a créé une commission contre le racisme et a nommé Vinicius à sa tête, relate le media espagnol Relevo. Avec d'autres footballeurs, cette commission débattra et proposera des solutions pour prévenir autant que possible ces actes de haine.»

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, s'est déplacé en Espagne ce week-end pour rencontrer les joueurs brésiliens et leur témoigner son soutien.