Ces dix joueurs ont sauvé leur équipe: votez pour le plus beau geste défensif

L'incroyable intervention de Niklas Süle face au PSG nous a donné envie de rendre hommage à tous ces joueurs qui, en un geste désespéré, sont venus au secours de leur gardien. Et il y a des pépites.

Kyle Walker

C'est dans les arrêts de jeu du Community Shield 2019 que le défenseur de Manchester City a sauvé son équipe d'une sublime acrobatie aérienne. Kyle Walker est intervenu en bout de course pour empêcher Liverpool de s'imposer dans le temps additionnel.

Vidéo: watson

Manchester City remportera finalement le trophée après la séance des tirs au but. Une récompense qu'il doit en grande partie à son défenseur.

Jérôme Boateng

Championne du monde en titre, l'Allemagne joue son premier match de l'Euro 2016 face à l'Ukraine lorsque, à la 37e minute du match, le défenseur Jérôme Boateng dégage le ballon juste sa sa ligne. Les Allemands s'imposeront 2-0.

Vidéo: watson

Niklas Süle

Impossible de ne pas revenir sur la magnifique intervention du défenseur central de Dortmund, mercredi face au PSG.

Vidéo: twitter

En pleine glissade, l'arrière central du Borussia Dortmund est parvenu à déplier sa jambe droite et contrer, du bout du pied, le tir de Kylian Mbappé. Le colosse de 195 cm pour 97 kg a ainsi démontré tout son sens de l'anticipation et sa souplesse, une qualité qu'on ne soupçonnait pas forcément chez lui.

David Luiz

En finale de la Coupe des confédérations 2013, le défenseur brésilien réalise une merveille: il anticipe la frappe de l'attaquant espagnol et accélère pour écarter le ballon en taclant. Du très grand art.

Vidéo: watson

Carles Puyol

C'est ce qui s'appelle donner son corps à la science. En 2002, lors d'un match de Ligue des champions entre le Barça et le Lokomotiv Moscou, le défenseur catalan fait ça:

Vidéo: watson

Cette scène est restée mythique dans l'histoire qui lie Puyol au Barça. Certains y ont vu un signe de l'attachement du joueur à son club de toujours, le ballon frappant le coeur du défenseur.

Evgeni Chernov

Le 31 août 2019, le choc au sommet de la 8e journée du championnat russe entre le FK Rostov et le Lokomotiv Moscou, a été marqué par un double sauvetage défensif exceptionnel dans le temps additionnel de la seconde période. Le sacrifice de Evgeni Chernov a permis au FK Rostov de s'imposer 2-1 sur la pelouse de son rival.

Vidéo: watson

Luis Suarez

C'est un geste qui a choqué le football et pour lequel l'attaquant uruguayen ne s'est jamais excusé. En quart de finale du Mondial sud-africain, Luis Suarez a brisé les rêves du Ghana de la plus cruelle des manières: en stoppant le ballon d'une main volontaire. L'arbitre a logiquement accordé un penalty aux Ghanéens mais Gyan l'a manqué, précipitant la défaite des siens.

Vidéo: watson

«Je pourrais m'excuser si j'avais blessé un joueur. Mais l'arbitre m'a expulsé et l'adversaire a bénéficié d'un penalty, dira Suarez en 2022. Ce n'est pas de ma faute s'il l'a manqué. Si le joueur avait été dans ma situation, il aurait fait la même chose. C'est du passé.»

Thiago Silva

Chelsea menait 1-0 contre la Juventus, il y a deux ans en Ligue des champions, lorsqu'Alvaro Morata a tenté d'égaliser grâce à un subtil lob. Mais Thiago Silva a réussi à s'interposer in extremis, terminant sa course dans les filets. Un sauvetage fêté comme un but par les supporters londoniens.

Vidéo: watson

Mats Hummels

En 2014, Dortmund a battu Hoffenheim grâce à un but de Gündogan mais aussi à une intervention salvatrice de son défenseur.

Vidéo: watson

Sur un coup franc adverse, Mats Hummels est sorti du mur pour dévier la frappe de la tête alors que le portier du BVB Mitchell Langerak n'avait pas esquissé le moindre geste.

Alessandro Florenzi

Le quart de finale de l'Euro 2016 entre l'Allemagne et l'Italie a été marqué par la talonnade en extension d'Alessandro Florenzi, empêchant ainsi Thomas Müller de battre Gianluigi Buffon, mais pas les Allemands de se qualifier pour les demis.

Vidéo: watson