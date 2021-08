Sport

Football

Lionel Messi a fait ses débuts avec le PSG



Image: keystone

Messi a fait ses débuts avec le PSG à Reims

Lionel Messi, remplaçant au début du match, est entré en jeu à la 65e minute ce dimanche soir face à Reims (2-0). La star est restée timide pour sa première partie sous les couleurs de son nouveau club.

Il était attendu, il est venu et il a finalement joué. 31 minutes pour être précis.

Lionel Messi a fait ses grands débuts avec le Paris Saint-Germain dimanche soir. L'Argentin, six fois Ballon d'Or, a remplacé Neymar à la 65e minute. Le score était déjà de 2-0 pour les joueurs de la capitale française, grâce à un doublé de Kylian Mbappé - qui disputait peut-être son dernier match à Paris, avant un départ possible pour le Real Madrid.

L'entrée en jeu de Lionnel Messi face au Stade Reims .



Un moment historique en Ligue 1 #SDRPSG pic.twitter.com/gYkKYFpMba — Ishaq Chebli (@IshaqChebli) August 29, 2021

La marque n'a pas changé jusqu'à la 96e minute et la fin des arrêts de jeu. Malgré l'entrée de la vedette sud-américaine, donc.

Car Lionel Messi est resté discret. L'Argentin, dont on a pu apprécié la vista et le coup de rein balle aux pieds, ne s'est pas créé d'occasion et n'a pas été impliqué dans des actions chaudes.

Au final, ce match contre Reims restera pour l'ex-attaquant du Barça un simple tour de chauffe sous ses nouvelles couleurs. Ses débuts à domicile, devant le public du Parc des Princes, auront lieu après la trêve internationale, le 12 septembre contre Clermont en Ligue 1.

Le PSG a profité de cette victoire à Reims pour prendre la tête du classement, avec quatre victoires en autant de parties.

