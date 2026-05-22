Ingrid Engen (Lyon) et Mapi Leon (Barcelone) sont en couple, mais seront adversaires ce samedi à Oslo. image: watson

Ce couple va s'affronter en finale de Champions League

Mapi Leon (FC Barcelone) et Ingrid Engen (Lyon) sont en couple, mais seront adversaires sur le terrain samedi à Oslo (18h00) lors d'un match importantissime. De quoi modifier durant un court moment leur relation.

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Jouer une finale de Champions League, c'est déjà un moment très particulier. Mais ça l'est encore plus quand on affronte son amoureuse sur le terrain... C'est exactement ce que vont vivre l'Espagnole Mapi Leon (30 ans) et la Norvégienne Ingrid Engen (28 ans), ce samedi à Oslo (18h00).

Ingrid Engen (à gauche) et Mapi Leon sont en couple depuis cinq ans, mais seront adversaires sur le terrain samedi. image: instragram

Les deux femmes, respectivement défenseures au FC Barcelone et à Lyon, sont en couple depuis cinq ans. Le début de leur relation date de l'époque où elles étaient coéquipières: Ingrid Engen a joué à Barcelone de 2021 à 2025, avant donc de signer dans le club français l'été dernier.

Alors forcément, cette finale dans la reine des compétitions européennes sera très spéciale pour les deux joueuses. Mais malgré leur amour, elles ne se feront pas de cadeau sur le terrain, comme elles l'ont déclaré dans des propos relayés par L'Equipe:

«Lors des dernières semaines, on ne parle pas de football. Aucune de nous deux ne fera preuve de pitié. C'est une finale, on veut toutes les deux gagner. Ce sera une bataille féroce. On va être totalement ennemies.» Mapi Leon (FC Barcelone)

Mapi Leon, défenseure du FC Barcelone. Image: getty

Quand elles discutent ensemble, les deux partenaires s'interdisent aussi de trahir les secrets de leur équipe respective, professionnalisme oblige, comme le souligne Ingrid Engen:

« Je pense que c'est assez évident qu'on ne peut pas parler de tactique, de qui est disponible, ou de qui va jouer. Il faut respecter cela et nous le faisons très naturellement. On savait toutes les deux que cela pouvait arriver. Quand vous vous rapprochez de la finale, vous sentez à quel point vous voulez la gagner. Donc, vous mettez tous les sentiments de côté.»

Ingrid Engen, défenseure de Lyon et ex-FC Barcelone. image: getty

Icônes en Espagne de la communauté LGBTIQ, Mapi Leon et Ingrid Engen auront assurément de quoi beaucoup débriefer après ce match. Barcelone vise un quatrième sacre en Champions League, Lyon un neuvième.

(yog)