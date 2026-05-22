Ce couple va s'affronter en finale de Champions League
Jouer une finale de Champions League, c'est déjà un moment très particulier. Mais ça l'est encore plus quand on affronte son amoureuse sur le terrain... C'est exactement ce que vont vivre l'Espagnole Mapi Leon (30 ans) et la Norvégienne Ingrid Engen (28 ans), ce samedi à Oslo (18h00).
Les deux femmes, respectivement défenseures au FC Barcelone et à Lyon, sont en couple depuis cinq ans. Le début de leur relation date de l'époque où elles étaient coéquipières: Ingrid Engen a joué à Barcelone de 2021 à 2025, avant donc de signer dans le club français l'été dernier.
Alors forcément, cette finale dans la reine des compétitions européennes sera très spéciale pour les deux joueuses. Mais malgré leur amour, elles ne se feront pas de cadeau sur le terrain, comme elles l'ont déclaré dans des propos relayés par L'Equipe:
Quand elles discutent ensemble, les deux partenaires s'interdisent aussi de trahir les secrets de leur équipe respective, professionnalisme oblige, comme le souligne Ingrid Engen:
Icônes en Espagne de la communauté LGBTIQ, Mapi Leon et Ingrid Engen auront assurément de quoi beaucoup débriefer après ce match. Barcelone vise un quatrième sacre en Champions League, Lyon un neuvième.
(yog)