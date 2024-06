Ce supporter du Borussia Dortmund a dû faire un choix cornélien

Quelques instants avant la finale de la Ligue des champions entre le BVB et le Real Madrid, samedi à Londres, un fan allemand s'est vu offrir un billet gratuit. Le problème, c'est qu'il n'était pas seul.

Imaginez un instant: vous êtes dingue de votre équipe de football préférée, vous l'aimez du plus profond de votre coeur, au point de voyager sans billet pour assister, à l'extérieur du stade donc, à l'un des matchs les plus importants de l'histoire du club. Soudain, un homme s'approche vers vous avec un billet, qu'il propose de vous donner gratuitement.

Cette histoire, c'est celle que raconte un certain Rob Adcock sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo devenue virale, on le voit discuter avec un supporter de Dortmund avant la finale de la Ligue des champions, puis lui proposer une place dans le stade de Wembley, où l'équipe allemande défiait le Real Madrid samedi soir.

D'abord surpris, le supporter de la Ruhr a vite été embarrassé par cette offre qu'il n'espérait plus. «Nous sommes un groupe de six copains et sommes venus ensemble, sans le moindre billet», dit-il à Rob Adcock, sous-entendant qu'il aimerait beaucoup trouver cinq autres places pour le match. Evidemment, le généreux donateur n'a qu'un billet à donner, si bien que le fan doit faire un choix: profiter seul de la partie au stade ou décliner la proposition et rester avec ses six camarades.

Voici la réponse de l'Allemand Le dilemme se pose après 35 secondes. Vidéo: twitter

Sur Twitter, certains internautes ont réagi de façon amusante à la vidéo. Comme cet homme, qui prévient: «J'emmène mon fils de 13 ans à l'Euro et je n'ai pas de billets. Si quelqu'un m'en offre un pour un match de l'Angleterre, il se débrouille seul!»

Rob Adcock a ensuite filmé la réaction du groupe d'amis lorsque le supporter jaune et noir est allé leur dire ce qu'on lui avait proposé, et surtout ce qu'il avait répondu.

Vidéo: twitter

Rappelons que le Borussia Dortmund s'est incliné 2-0 en finale face au Real Madrid, et que si les amis sont précieux dans la victoire, ils le sont encore plus dans la défaite.

