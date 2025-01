Des icebergs comme spectateurs: vue sur le gazon artificiel de Qeqertarsuaq, au Groenland. Image: www.imago-images.de

Les footballeurs du Groenland ont une idée qui va faire plaisir à Trump

Après des refus de l'UEFA, le territoire insulaire – qui appartient au Danemark – a demandé à jouer dans la zone Amérique du Nord-Amérique centrale (CONCACAF).

Après son élection comme président des Etats-Unis, Donald Trump a déjà attiré l'attention avec beaucoup de souhaits. Notamment celui, très discuté, d'intégrer le Groenland aux Etats-Unis.

Ce qui pourrait s'avérer épineux – pour ne pas dire impossible – sur le plan géopolitique sera peut-être bientôt une réalité en football. Et pour cause, l'association de football du Groenland espère être acceptée par la Concacaf, la fédération d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale.

Mais cette demande n'a rien à voir avec la volonté de Trump, a déclaré Kenneth Kleist, le président de la fédération de football du Groenland.

Un lieu pittoresque: le stade de Tasilaq. Image: www.imago-images.de

La Kalaallit Arsaattartut Kattuffiat, le nom de l'association, a déjà fait une demande d'adhésion à la Concacaf au printemps dernier. Des représentants groenlandais vont rencontrer des fonctionnaires américains fin février pour discuter de cette demande. Au vu de l'évolution politique récente, ce rendez-vous revêt désormais une grande importance symbolique.

D'un point de vue politique, l'admission du Groenland par la Concacaf est plus réaliste que celle au sein de l'UEFA, rapporte l'agence de presse autrichienne APA.

En effet, en Amérique du Nord et en Amérique centrale, les fédérations sont plus facilement acceptées lorsqu'elles ne représentent pas un pays en tant que tel, mais des territoires avec un statut autonome

C'est par exemple le cas de la Guadeloupe et de la Martinique, qui appartiennent toutes deux à la France.

Le onze groenlandais lors d'un match en 2023. image: instagram

Le Groenland, qui fait partie du royaume du Danemark, a le même statut. En cas d'admission, il ne pourrait pas disputer de qualification pour la Coupe du monde, mais pourrait participer aux compétitions organisées par l'association continentale. On se réjouit déjà du tirage au sort de la Gold Cup, qui pourrait réserver à des sélections des Caraïbes un voyage au pays des icebergs...

Sport le plus populaire

Géographiquement, le Groenland est plus proche du continent américain que de l'Europe. Seules 57 000 personnes vivent sur cette île extrêmement peu peuplée, que le président des Etats-Unis, Donald Trump, veut posséder avant tout pour ses matières premières et pour des raisons stratégiques.

Le football est considéré comme le sport le plus populaire au Groenland, avec environ 5000 joueurs et joueuses.

Pour des raisons climatiques, il n'y a pas de pelouse en vrai gazon, mais des terrains synthétiques ont été construits dans 18 localités. Le futsal, la variante en salle du football, est très populaire au Groenland.

Une tribune naturelle à Qaasuitsup. Image: www.imago-images.de

Les îles Féroé, qui sont également une partie autonome du Danemark, sont reconnues par l'UEFA et la Fifa. La raison pour laquelle il en a été autrement jusqu'à présent pour le Groenland est probablement due à la différence d'infrastructure. Néanmoins, Nuuk, la capitale, dispose depuis 2021 d'un terrain en gazon synthétique certifié par la FIFA, ce qui suscite des espoirs.

En intégrant une fédération continentale, le Groenland aurait la possibilité de se mesurer à des adversaires lors de matchs internationaux officiels et de jouer les qualifications à des tournois. Le sélectionneur national, le Danois Morten Rutkjär, cité par le site spécialisé Transfermarkt, que l'ambition était de jouer à un niveau supérieur:

«Je suis convaincu que cela inspirera nos joueurs et développera notre culture du football»

Reste donc à savoir si le territoire insulaire pourra, comme il le souhaite, se développer au sein de la Concacaf.

