Le FC Bienne signe un exploit magistral en Coupe de Suisse

La fin de match fut terriblement tendue avec des Tessinois bien décidés à égaliser. Mais le gardien Radtke a effectué un magnifique arrêt sur Koutsias dans les arrêts de jeu, puis c'est le poteau qui est venu au secours du portier biennois. Dans l'enchaînement, Renato Steffen a pris un rouge pour une faute de dernier recours et c'est finalement Sartoretti qui a pu sceller le score dans le but vide après que le gardien Osigwe a décidé d'aider ses coéquipiers en attaque.

Bienne ne s'est pas démonté et a même réussi à ouvrir le score à la 69e grâce à Dzonlagic, bien servi par Beyer. L'attaquant était à la limite du hors-jeu, mais il n'y a pas eu de VAR pour valider ou invalider ce but.

Pas forcément très dangereux, Lugano a adopté une position assez attentiste en tentant de faire tourner le ballon. L'entraîneur Mattia Croci-Torti avait laissé plusieurs titulaires au repos et seul un joueur était présent lors du dernier match contre YB.

Et c'est un véritable exploit réalisé par les Seelandais, puisque cela faisait depuis 1999 et le Red Star Zurich, qu'on attendait de revoir un club amateur à ce stade de la compétition.

La belle histoire de cette Coupe de Suisse 24/25 continue. A domicile, Bienne est parvenu à s'offrir Lugano, 2e de Super League, pour rejoindre Lausanne et Bâle dans le dernier carré.

Les pensionnaires de Promotion League ont battu le FC Lugano 2-0 mercredi soir en Coupe de Suisse et filent en demi-finale. Jamais un club amateur n'avait atteint ce stade de la compétition au XXIe siècle.

Mahir Rizvanovic (à droite) et ses coéquipiers ont éliminé le FC Lugano.

Mahir Rizvanovic (à droite) et ses coéquipiers ont éliminé le FC Lugano. Image: KEYSTONE

