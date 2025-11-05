brouillard
Ligue des champions: le vainqueur sortant débutera le mardi

MUNICH, GERMANY - MAY 31: UEFA President Aleksander Ceferin holds the trophy following the UEFA Champions League Final 2025 between Paris Saint-Germain and FC Internazionale Milano at Munich Football ...
Le président de l'UEFA Aleksander Ceferin remet traditionnellement «la coupe aux grandes oreilles» au vainqueur de la C1.Getty Images Europe

La Ligue des champions aura son show à l'américaine

La prestigieuse Coupe d'Europe de football va changer le calendrier de la première semaine de compétition et fera comme la NHL, la NBA ou la NFL.
05.11.2025, 05:3405.11.2025, 05:34
Julien Caloz
Julien Caloz

La Ligue des champions de football a annoncé mi-octobre qu'à compter de la saison 2027-2028, le vainqueur sortant aura l'honneur de la première soirée de compétition. Le mardi, le champion en titre ouvrira les feux de la phase de ligue devant son public, avant que les autres équipes ne débutent leur campagne européenne le mercredi et le jeudi.

Si le format avait été adopté cette saison déjà, le PSG aurait ainsi reçu l'Atalanta mardi soir au Parc des Princes, avant que les autres cadors du continent n'entrent en lice les deux jours suivants.

Cette manière de faire est innovante pour ce qui concerne la Coupe d'Europe de football, mais elle est déjà largement répandue dans les puissantes ligues d'Amérique du Nord.

La Ligue des champions a-t-elle raison d'honorer le tenant du titre?
Au total, 10 personnes ont participé à ce sondage.

Les championnats de basket (NBA) et de hockey (NHL) organisent ainsi chaque année une «Opening Night». En règle générale, c'est le champion sortant qui dispute le premier match, souvent face à une grosse équipe. Ce n'est pas une règle écrite, mais une tradition bien ancrée qui récompense le meilleur collectif du pays et permet aux supporters de fêter leurs héros.

Les Panthers habitués

Cette année en NBA, le Thunder d'Oklahoma City a ainsi eu l'honneur d'ouvrir les feux face aux Rockets de Houston. La soirée a été festive: avant la rencontre, les joueurs ont reçu leur bague de champion et la foule a explosé au moment de voir la bannière monter au plafond.

Vidéo: YouTube/Chaz NBA

Les années précédentes aussi, les Boston Celtics (2024), les Denver Nuggets (2023) ou encore les Golden State Warriors (2022) ont été les premiers à se produire lors d'affiches prestigieuses.

Un honneur auquel les hockeyeurs de Floride ont eu droit par deux fois ces deux dernières années, puisqu'ils ont réussi à conserver leur titre. Le 7 octobre dernier, ils ont hissé leur nouvelle bannière de champion face aux Blackhawks de Chicago, une cérémonie déjà visible en 2024 avant la partie inaugurale de la saison face aux Boston Bruins.

SUNRISE, FLORIDA - OCTOBER 7: Aaron Ekblad #5 of the Florida Panthers brings the Stanley Cup onto the ice prior to the start of the game against the Chicago Blackhawks at the Amerant Bank Arena on Oct ...
Aaron Ekblad a présenté la Coupe Stanley aux partisans des Panthers lors du premier match de la saison.Image: NHLI

Le football américain est sans doute le championnat dans lequel cette tradition est la plus ancrée puisque depuis 2004 et à deux exceptions près, le champion sortant dispute la NFL Kickoff Game le jour qui précède la première semaine de compétition (la Week 1). Le vainqueur du dernier Super Bowl évolue ce jour-là devant son public dans une ambiance dingue, rythmée par des concerts, des feux d'artifice et, bien sûr, la mythique levée de bannière.

Affiche choc en NFL

Pour que tout soit parfait, le tenant du titre défie généralement une équipe populaire ou rivale. Dernier exemple en date: les Philadelphia Eagles (champions 2025) ont ouvert la nouvelle saison face aux Dallas Cowboys. L'affiche est l’une des plus grosses rivalités de toute la NFL.

La partie, disputée en septembre dernier, avait été marquée par un incident en début de match: l'expulsion de Jalen Carter, défenseur vedette de Philadelphie, qui a craché sur Dak Prescott, le quarterback de Dallas.

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - SEPTEMBER 4: Owner Jeffrey Lurie of the Philadelphia Eagles and former Philadelphia Eagles player Brandon Graham celebrate on the field with the Vince Lombardi Trophy afte ...
Le propriétaire des Philadelphia Eagles, Jeffrey Lurie, et l’ancien joueur emblématique Brandon Graham ont célébré leur sacre sur la pelouse du Lincoln Financial Field en brandissant le trophée Vince Lombardi juste avant le match face à Dallas.Getty Images North America

Le baseball, enfin, fait un peu exception dans le paysage du sport US puisqu'il n'existe pas véritablement d'Opening Game, même s'il arrive que le tenant du titre débute avant les autres. En mars 2025, les champions (Los Angeles Dodgers) avaient certes commencé en premier face aux Chicago Cubs, mais le match avait été disputé au Japon dans le cadre des MLB Tokyo Series. Et l'année précédente, les tenants du titre (Texas Rangers) n'avaient pas été invités à Séoul pour le début du championnat.

