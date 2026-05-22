Pep Guardiola ne sera plus le coach des Skyblues la saison prochaine. image: Keystone

Guardiola quitte Manchester City

Après dix ans, le légendaire coach espagnol (55 ans) ne sera plus sur le banc des Skyblues la saison prochaine. Il reste toutefois dans la galaxie de City.

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Manchester City a confirmé vendredi le départ de son entraîneur Pep Guardiola. En dix ans, l'Espagnol a remporté 20 trophées avec les Citizens, dont six Premier League et une Ligue des champions.

Le technicien de 55 ans fera sa dernière apparition sur le banc du club anglais dimanche contre Aston Villa, en championnat, avant d'endosser un rôle «d'ambassadeur» pour le City Football Group, a-t-il été précisé.

Guardiola a remporté 20 trophées avec Manchester City. image: Keystone

Guardiola avait débarqué en Angleterre en 2016 après trois saisons passées au Bayern Munich. Il a définitivement installé Manchester City parmi les plus grands clubs du football anglais, remportant le titre de champion dès sa deuxième saison en 2018.

Après un triplé historique en 2023 – Championnat, Coupe, Ligue des champions, la première de l'histoire du club – et un nouveau sacre en Premier League en 2024, City est tombé de son piédestal ces deux dernières saisons. Les Skyblues ont abandonné leur couronne à Liverpool l'an dernier, puis à Arsenal il y a quelques jours. (ats/yog)