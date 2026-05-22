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Football: Pep Guardiola quitte Manchester City

FILE - Manchester City&#039;s head coach Pep Guardiola greets fans at the end of the English Premier League soccer match between Manchester City and Brentford in Manchester, Saturday, May 9, 2026. (AP ...
Pep Guardiola ne sera plus le coach des Skyblues la saison prochaine. image: Keystone

Guardiola quitte Manchester City

Après dix ans, le légendaire coach espagnol (55 ans) ne sera plus sur le banc des Skyblues la saison prochaine. Il reste toutefois dans la galaxie de City.
22.05.2026, 12:3122.05.2026, 12:43

Manchester City a confirmé vendredi le départ de son entraîneur Pep Guardiola. En dix ans, l'Espagnol a remporté 20 trophées avec les Citizens, dont six Premier League et une Ligue des champions.

Le technicien de 55 ans fera sa dernière apparition sur le banc du club anglais dimanche contre Aston Villa, en championnat, avant d'endosser un rôle «d'ambassadeur» pour le City Football Group, a-t-il été précisé.

epa12983449 (FILE) - Manchester City manager Pep Guardiola poses with the trophy after the English FA Cup final between Manchester City and Watford at Wembley Stadium in London, Britain, 18 May 2019 ( ...
Guardiola a remporté 20 trophées avec Manchester City. image: Keystone

Guardiola avait débarqué en Angleterre en 2016 après trois saisons passées au Bayern Munich. Il a définitivement installé Manchester City parmi les plus grands clubs du football anglais, remportant le titre de champion dès sa deuxième saison en 2018.

Après un triplé historique en 2023 – Championnat, Coupe, Ligue des champions, la première de l'histoire du club – et un nouveau sacre en Premier League en 2024, City est tombé de son piédestal ces deux dernières saisons. Les Skyblues ont abandonné leur couronne à Liverpool l'an dernier, puis à Arsenal il y a quelques jours. (ats/yog)

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