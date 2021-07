Sport

Le milieu d'Arsenal Willian a pris du poids pendant ses vacances



En vacances, les joueurs de Xamax sont plus rigoureux que Willian

Le milieu de terrain d'Arsenal a semblé à l'étroit dans son maillot en match amical mardi dernier. Contrairement au Brésilien, les Xamaxiens n'ont pas pris de poids durant la pause. On a posé cinq questions au préparateur physique neuchâtelois.

Mardi dernier, Arsenal a perdu en match de préparation contre les Ecossais d'Hibernian (2-1). Plus que cette défaite inattendue, c'est la condition physique de Willian, milieu des Gunners, qui a surpris et beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux.

Le Brésilien, non convoqué pour la Copa America, est apparu bien à l'étroit dans son maillot. Le footballeur auriverde a peut-être un peu abusé des caipirinhas et autres feijoadas pendant ses vacances. Mais il devra rapidement s'affûter pour le début de la Premier League (13 août). Et en Suisse, comment ça se passe, les retours de vacances des footballeurs? On a posé cinq questions à David Reymond, préparateur physique de Neuchâtel Xamax (Challenge League).

Les joueurs de Xamax sont-ils pesés à la rentrée ?

«Oui, je pèse les joueurs à la rentrée et tous les un ou deux mois. Je mesure aussi leur taille, et surtout leur taux de masse graisseuse. Pour ça, j’utilise une pince médicale à plis cutanés. Il s'agit de pincer la peau sur plusieurs endroits du corps pour observer l’épaisseur du tissu adipeux.»

Ont-ils des sanctions en cas de prise de poids ou de graisse?

«Non, il n'y a pas de sanctions. On mise sur la responsabilité des joueurs. Ils savent que plus ils sont rigoureux, meilleurs ils seront. On table sur la prise de conscience: j'aime bien leur demander d'aller courir un petit moment en leur rajoutant des poids qui correspondent à leurs kilos superflus. Deux-trois kilos, ce n'est pas beaucoup, mais les joueurs se rendent compte que faire tout un match avec ce poids en plus, c’est fatiguant. Souvent, ils prennent cet exercice avec le sourire.»

Quel est le programme pendant les vacances?

«Pour les joueurs en léger surpoids, je leur concocte un planning nutrition, histoire de manger sainement. Pour ceux dont on sait qu'ils ont tendance à prendre rapidement des kilos, je leur conseille de faire un peu de sport à jeun le matin. Physiquement, on donne à l'équipe un programme général: des exercices de force et du cardio. Cet été, on a eu seulement trois semaines de pause, après une saison intense. Donc on a restreint le programme physique.»

Comment faire pour perdre ces kilos superflus?

«Il faut savoir que je ne calcule pas la prise de poids en termes de kilos, parce que si un joueur en a pris en gagnant en masse musculaire, je serais le premier content. Il faut donc réfléchir en terme de masse grasse. Si elle a augmenté chez un joueur, je vais tâcher de savoir pourquoi, en lui demandant par exemple ce qu'il mange. Ensuite, je vais lui fournir des conseils sur sa nutrition, pour qu’il soit performant sur le terrain. J'insisiste principalement sur cet aspect nutritionnel. On ne va pas faire des entraînements entiers avec des poids rajoutés, parce que ça peut être dangereux pour les articulations. On évite aussi de surcharger en séances d'entraînement, parce que le programme est déjà dense. Ce qui est faisable, c'est de faire un peu de course à pied à jeun le matin.»

Ça arrive souvent à Xamax?

Non. Cette année, il n’y a pas eu de cas de prise de masse grasse trop importante. A Xamax, on a de la chance: les joueurs jouent vraiment le jeu, ils sont suffisamment rigoureux.