Franck Ribéry prend sa retraite: le top 15 de ses pires citations

Erling Haaland continue sa promenade de santé à Manchester City en empilant les buts. À tel point qu'une drôle de pétition en ligne a réuni près de deux millions de signatures pour son exclusion du championnat anglais.

14 buts en 8 matchs, des triplés à la pelle, Erling Haaland affole tous les compteurs de Manchester City et survole la Premier League. En bref, il est fort, beaucoup trop fort. Et ça ne semble pas plaire à tout le monde. En effet, une pétition a été lancée auprès du parlement britannique pour l'exclure du championnat. «Il faut retirer Haaland de la Premier League, car c'est un robot», réclame la demande humoristique et non moins officielle qui a été soumise sur le site web du parlement britannique (retirée depuis).