Exclu bêtement à Zurich, le Valaisan Joël Monteiro prend la direction du vestiaire. Image: KEYSTONE

Un joueur d'YB écope du carton rouge le plus absurde de la saison

Joël Monteiro a laissé ce week-end ses partenaires à dix sur la pelouse du FC Zurich. Son carton rouge malheureux était complètement évitable.

Il n'y a pas eu de but au Letzigrund ce week-end entre le FC Zurich et Young Boys. Seul fait marquant de cette rencontre particulièrement calme: l'expulsion de l'attaquant valaisan Joël Monteiro à la 79e minute du match. Un carton rouge pour le moins rocambolesque, et aucunement dû à un tacle assassin.

Vexé de ne pas avoir obtenu une faute dans la surface de réparation, et donc un pénalty, Monteiro n'a pas su contenir sa rage et a jeté avec férocité son crampon. Pas de chance, celui-ci est retombé une dizaine de mètres plus loin, et par pur hasard, sur le pauvre défenseur zurichois Mirlind Kryeziu.

Ce qu'il s'est passé ⬇️ Vidéo: instagram

Si Joël Monteiro s'est immédiatement aperçu de sa bévue, et s'est excusé auprès de ses adversaires, l'arbitre de la rencontre n'a pas eu d'autre choix que de l'exclure directement. Un carton rouge stupide, qui aurait pu coûter cher aux Bernois, en progrès dernièrement.

Car en supériorité numérique, le FC Zurich a poussé dans les derniers instants et s'est montré beaucoup plus entreprenant. Juan Perea d'une tête piquée était d'ailleurs proche de donner la victoire aux siens à la 89e minute, mais David von Ballmoos s'est interposé et n'a jamais rompu.



A dix, YB ramène donc un bon point de Zurich, quelques jours après sa victoire à domicile contre Bâle et avant d'affronter le Shakhtar Donetsk mercredi en Ligue des champions. Même s'il n'a pas su profiter de sa supériorité, le club des bords de la Limmat, lui, est désormais seul leader du championnat, suite à la défaite dimanche du Servette FC à Lausanne.

