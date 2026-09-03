Kylian Mbappé aurait été la cible d’un binational franco-suisse. image: Keystone

Un Franco-Suisse voulait s’en prendre à Kylian Mbappé

Le jeune homme est soupçonné d’avoir voulu enlever plusieurs personnes fortunées. Le nom de Kylian Mbappé figurait sur sa liste.

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Clément L., jeune Franco-Suisse de 18 ans, aurait envisagé de s’en prendre à Kylian Mbappé, le célèbre attaquant du Real Madrid et de l’équipe de France. La presse française a révélé l’information ce mercredi.

Mbappé figurait sur une liste de 26 grandes fortunes ciblées dans le cadre d’un projet d’agressions et d’enlèvements. Clément L. est soupçonné d’avoir lui-même établi cette liste.

Le jeune homme est actuellement incarcéré pour des faits de viol, de proxénétisme et de vol en bande organisée. Mais depuis sa cellule, à Villepinte, en Seine-Saint-Denis, il donnait à ses complices, via Snapchat et sous le pseudonyme «Lester Z», des instructions visant à commettre des délits.

Les enquêteurs sont remontés jusqu’à lui à la suite du braquage d’une bijouterie survenu en mai dernier à Paris. Sur les lieux, les empreintes digitales relevées ont permis d’identifier l’un des deux auteurs des faits. Des investigations plus poussées ont ensuite conduit les enquêteurs jusqu’à Clément L.

Alertés, les agents pénitentiaires ont saisi deux téléphones dans sa cellule et découvert cette liste de 26 noms, parmi lesquels figurent donc celui de la star des Bleus mais aussi celui d’un chanteur.

Pour l’heure, difficile de savoir jusqu’où Clément L. comptait aller dans son projet visant Kylian Mbappé. Dans son journal de 20h, France 2 s’interrogeait sur la possibilité qu’il ne s’agisse là que d’un fantasme. D’après une source proche du dossier, aucun repérage du domicile de l’attaquant français n’a été effectué.

(roc)