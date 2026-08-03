Gianni Infantino subit un nouveau désaveu
La Fédération galloise de football (FAW) est devenue la première fédération au monde à retirer publiquement son soutien à la réélection de Gianni Infantino à la présidence de la FIFA. Selon Sky News, elle en a également informé l’instance internationale par écrit. Le scrutin doit se tenir en mars 2027 au Maroc.
Citée par Sky News, la FAW dénonce «les récentes défaillances en matière de bonne gouvernance, de processus décisionnels, de leadership, de valeurs, de gestion des parties prenantes, de communication et de discernement», qui ont conduit Gianni Infantino à perdre sa confiance pour continuer à diriger le football mondial.
Le pays de Galles coorganisera l’Euro 2028 avec les autres nations du Royaume-Uni et l’Irlande. Il est également membre de l’UEFA, qui a récemment vivement critiqué Gianni Infantino en raison de son projet d’ouvrir le capital de la Coupe du monde à des investisseurs privés. Face à une forte opposition, le président de la FIFA a finalement renoncé à cette initiative.
À la tête de la FIFA depuis 2016, Gianni Infantino entend solliciter un nouveau mandat lors du 77e Congrès de l’instance, prévu le 18 mars 2027 à Rabat. Il briguerait alors quatre années supplémentaires à la présidence du football mondial, pour ce qui devrait être, conformément aux statuts, son dernier mandat.
(jcz/t-online)