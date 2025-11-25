ciel couvert
Le Real Madrid fait une bourde dans un hommage à Diogo Jota

Le club de Kylian Mbappé a fait une bévue surprenante dans son hommage à Diogo Jota et son frère André Silva, décédés cet été.
Le club de Kylian Mbappé a fait une bévue surprenante dans son hommage à Diogo Jota et son frère André Silva, décédés cet été. image: keystone/x

Le Real Madrid a commis une bourde très malaisante

Le mythique club de foot espagnol a fait une grossière erreur dans une vidéo rendant hommage à des personnes décédées.
25.11.2025, 09:3125.11.2025, 09:44
Yoann Graber
Yoann Graber

Dans le monde du football, le Real Madrid est synonyme d'excellence. De perfection, même. «C'est l'équipe de Dieu», osa même affirmer un jour son légendaire ancien capitaine, Sergio Ramos. Ce prestige vient bien sûr de l'aspect sportif: le Real est de loin le club le plus titré en Ligue des champions, avec 15 sacres (son dauphin, l'AC Milan, en compte «seulement» 7).

Et il y a aussi l'image que projettent les Merengues, celle d'une grande institution qui soigne les moindres détails. Un habitué du stade Santiago-Bernabéu nous décrivait, par exemple, la garderie mise sur pied dans l'enceinte pendant les matchs, pour les enfants des joueurs: ceux-ci peuvent ainsi venir voir leur père jouer, pendant que les mamans – laissées libres – ont tout loisir de profiter du spectacle sur la pelouse. Cette professionnalisation poussée à l'extrême rend encore plus étonnante la grosse bourde de communication commise par le Real Madrid ce dimanche.

La mauvaise photo diffusée par le Real Madrid

André Silva (à droite), à côté de Diogo Jota, n'est pas le bon André Silva...
André Silva (à droite), à côté de Diogo Jota, n'est pas le bon André Silva... image: x

Lors de son assemblée générale, le club a projeté une vidéo rendant hommage à des personnalités du football et/ou proches des Merengues décédés durant l'année. Tout à coup apparaissent les noms de Diogo Jota et son frère André Silva: l'attaquant de Liverpool et son frère sont tragiquement décédés en juillet dernier, lors d'un accident de voiture.

On salue les honneurs que le Real Madrid a adressé aux deux Portugais (qui étaient respectivement âgés de 28 et 25 ans), mais il y a un problème: la photo d'André Silva, à côté de Diogo Jota, n'est pas celle du jeune homme décédé. C'est son exact homonyme, l'attaquant portugais d'Elche, qui est représenté (avec le maillot de Leipzig, pour qui il jouait la saison dernière)...

Or, le André Silva d'Elche est, lui, bien vivant: ironie du sort, il a affronté le Real Madrid un peu plus tard le jour-même, en Liga (2-2).

epa12544847 Real Madrid&#039;s Raul Asencio (L) in action against Elche&#039;s Andre da Silva (C) during the Spanish LaLiga soccer match between Elche CF and Real Madrid at the Martinez Valero stadium ...
André Silva (Elche, en blanc) a affronté le Real Madrid dimanche. Image: keystone

Comme le relate RMC Sport, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a réagi rapidement, durant l'assemblée, en reconnaissant «la malheureuse erreur» alors qu'il était encore à la tribune.

Quelques minutes plus tard, le club a posté un message d'excuses sur le réseau social X:

«Le Real Madrid présente ses excuses à Elche et à son joueur André Silva pour avoir inclus par erreur son image dans l'hommage vidéo du club, à la place de celle d'André Silva, frère du joueur de Liverpool Diogo Jota. Nous regrettons cet incident.»

Cette bévue est d'autant plus surprenante que le Real Madrid, comme tout grand club de foot, dispose d'un service de communication colossal. A titre de comparaison, l'Eintracht Francfort en Allemagne, moins huppé et moins riche que les Merengues, employait 34 personnes (en 2023) rien que dans son secteur communication. C'est donc très étonnant que la bourde dans la vidéo du Real Madrid n'ait pas été constatée avant la diffusion, et soit ainsi passée entre les mailles du filet...

En parlant de communication👇

La vidéo de cette volleyeuse suisse crée un bad buzz

Côté terrain, le Real Madrid a évité un autre camouflet dimanche: Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont arraché le nul sur la pelouse d'Elche à la 87e minute, grâce à un but de Jude Bellingham.

Ce point permet aux Madrilènes de rester en tête de la Liga, avec une unité d'avance sur leur dauphin et grand rival, le FC Barcelone (large vainqueur 4-0 de l'Athletic Bilbao, samedi).

