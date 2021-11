«Stupide», «immature», «à côté de ses pompes». Paul Pogba astiqué

«Paul Pogba qui rentre sur le terrain à la mi-temps pour essayer d'aider l'équipe et lui redonner un peu de dignité, qui fait le malin avec le ballon, essaie de montrer comme il est fort et offre un but à Liverpool. Puis il se fait expulser pour un tacle ridicule. On se retrouve à 5-0, à dix contre onze. Après ça, reverra-t-on souvent Pogba sous le maillot de Manchester United, et manquera-t-il vraiment à ses coéquipiers si ce n'est pas le cas? Je ne le pense pas.»

Paul Scholes