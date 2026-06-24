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Alphonso Davies ne sera pas titulaire contre la Suisse

Canada&#039;s Alphonso Davies walks on the pitch as his team arrives prior to the World Cup Group B soccer match against Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Abbie ...
Alphonso Davies n'est pas suffisamment remis d'une blessure à la cuisse contractée en mai.Keystone

La star canadienne ne sera pas titulaire contre la Suisse

Alphonso Davies, l'étoile du football canadien, ne sera pas dans le onze de départ. Le joueur du Bayern Munich traîne encore une blessure à la cuisse depuis mai.
24.06.2026, 00:2224.06.2026, 00:22

Star de la sélection canadienne, Alphonso Davies ne sera pas titulaire contre la Suisse mercredi à Vancouver. Le sélectionneur du Canada Jesse Marsch a indiqué qu'il pourrait entrer en cours de match.

Marsch, lors d'une conférence de presse mardi au BC Place de Vancouver, a déclaré:

«Alphonso s'est bien entraîné avec l'équipe cette semaine. Il se sent super bien, mais il ne sera pas titulaire. Il pourrait entrer en jeu»

L'arrière gauche du Bayern Munich s'est blessé à une cuisse début mai avec son club et n'a pas encore pu jouer dans cette Coupe du monde, lui qui porte d'ordinaire le brassard de capitaine. Il est resté sur le banc lors des matches contre la Bosnie (1-1) et le Qatar (victoire 6-0).

Humeur
Pour une fois, on veut bien que la Suisse ne gagne pas

Cela n'empêche pas l'ambitieux sélectionneur et ses joueurs de vouloir faire plaisir à leur public de Vancouver et de finir en tête du groupe B. «On est heureux de vous accueillir, mais on veut vous battre demain. On n'est pas hospitaliers à ce point», a plaisanté le coach étasunien à l'adresse des journalistes suisses.

Après sa large victoire contre les Qataris, le Canada a le vent en poupe et peut se satisfaire d'un match nul pour s'assurer la première place. «La pire façon d'aller chercher le nul et de jouer pour le nul», a toutefois lancé le technicien de 52 ans, qui a promis que le Canada allait jouer «avec la mentalité de gagner».

Elogieux envers Yakin

De plus en plus populaire dans son pays d'adoption, Jesse Marsch se méfie néanmoins de la Suisse et de son homologue Murat Yakin.

«J'ai suivi sa carrière. C'est un grand coach, astucieux tactiquement et qui sait très bien s'adapter à l'adversaire.»
Jesse Marsch.

«Nous ne savons pas très bien à quoi va ressembler son onze pour ce match, mais peu importe: on veut rendre le match difficile et presser fort», a encore dit l'entraîneur.

Le match Suisse-Canada s'annonce bouillant

Jesse Marsch a également été interrogé sur l'éclosion de Johan Manzambi au sein de l'équipe de Suisse. «On l'observe depuis le tirage au sort, car on se doutait qu'il pourrait avoir une influence lors de ce match. On sera prêt s'il devait jouer», a-t-il assuré.

«Mais on se prépare à tous les joueurs. Je ne serais pas surpris par exemple si Noah Okafor devait jouer un rôle demain (réd: mercredi). Il sort d'une bonne saison avec Leeds», a conclu Jesse Marsch, qui avait entraîné l'attaquant bâlois lors de son passage à Salzbourg. (sda/ats/svp)

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