Le coach de Nyon, Andrea Binotto, devrait faire confiance à ses jeunes, vendredi à Aarau. image: shutterstock/keystone

Ce club romand exploite une faille du foot suisse pour toucher le jackpot

Le Stade Nyonnais s’apprête à disputer son dernier match de championnat avec une équipe composée en grande partie de jeunes joueurs: un choix stratégique, motivé par l'appât du gain.

Plus de «Sport»

Nyon terminera sa saison vendredi à Aarau, lors d'un match sans le moindre enjeu sportif. Les Vaudois sont déjà sauvés, tandis que les Argoviens, deuxièmes de Challenge League, joueront le barrage de promotion.

Cependant, comme l'a indiqué ce mercredi matin le journal 24 Heures, cette rencontre revêt une importance capitale pour le Stade Nyonnais... du point de vue financier.

Le club vaudois est le seul de Challenge League jouant encore quelque chose au «Trophée de formation», sorte de compétition qui récompense financièrement les équipes qui font jouer de jeunes joueurs suisses.

«La Ligue propose une enveloppe totale de un million de francs destinée aux clubs de Challenge League», rappelle 24 Heures. Ce butin est réparti de la manière suivante: un club reçoit 50 000 francs dès qu'il offre 6 000 minutes de jeu à ses jeunes nés en 2003 ou plus tard. Si ce total atteint 8 000 minutes, la somme est doublée. De plus, les équipes ayant franchi ce second seuil se partagent l'argent non attribué.

Et comme sept équipes ne recevront aucune somme, n'ayant pas aligné suffisamment de jeunes cette saison, la répartition s’annonce lucrative: 750 000 francs à partager entre Schaffhouse et Wil, ou 700 000 à diviser en trois, avec Nyon, si les Vaudois réussissent à combler leurs 640 minutes de retard lors de la dernière journée de championnat.

Cet objectif implique de «faire entrer au moins huit M21 sur le terrain», ce qui, sauf retournement de situation, devrait se produire, assure 24 Heures.

Bien que cette stratégie soit parfaitement légale, elle soulève bien sûr des interrogations sur le plan de l'équité sportive. D'autant que lors du match contre Xamax la semaine dernière, Nyon a déjà aligné Mateo Costa, alors âgé de 15 ans, 8 mois et 2 jours. Le jeune attaquant est ainsi devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la Swiss Football League. A ses côtés, on retrouvait aussi Carmel Londja, Alexander Golay et Tommaso Ferrero, tous âgés de 15 ans. En conséquence, le Stade Nyonnais a aligné l’équipe la plus jeune jamais vue en Challenge League.

Cependant, ce record pourrait être battu dès ce vendredi à Aarau, où le Stade Nyonnais pourrait jouer avant tout pour l'argent.

(roc)