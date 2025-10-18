Cammy Devlin (à droite) et ses coéquipiers brillent grâce à la science.

Une société de data a transformé ce club écossais

Le Heart of Midlothian FC, inattendu leader, rêve de briser l'emprise hégémonique du Celtic et des Rangers sur le championnat d'Ecosse grâce à une méthode bien particulière.

Kieran CANNING / afp

Plus de «Sport»

«Hearts» a démarré la saison sur les chapeaux de roue en étirant son invincibilité sur sept journées, aux dépens des Rangers (2-0) et dans le derby d'Edimbourg contre Hibernian (1-0), entre autres.

A Tynecastle Park, le stade de l'ouest de la capitale, il n'est pas tabou de parler de titre dans une Premiership qui n'a pourtant pas échappé aux deux géants de Glasgow, Celtic et Rangers, depuis quarante ans. «Je pense que l'arrivée de Tony (Bloom) nous permet de briser ce plafond de verre», affirme d'ailleurs sans détour Gerry Mallon, le président de l'organe contrôlant le club, Foundation of Hearts, auprès de l'AFP.

Le classement Hearts est actuellement 1er avec 19 points en sept matchs, soit 2 unités de plus que le Celtic. Image: BBC

L'investisseur anglais de 55 ans a mis 10 millions de livres sterling (11,4 millions d'euros) en juin dernier pour acquérir une participation de 29% dans le club édimbourgeois.

Un mariage réussi

Mais celui qui a fait fortune comme joueur de poker, et dans le milieu des paris sportifs, était déjà présent au club depuis novembre 2024 et le partenariat noué avec Jamestown Analytics, sa société de data spécialisée dans le recrutement de joueurs dans le football.

La réussite actuelle de Claudio Braga et Alexandros Kyziridis, venus de la deuxième division norvégienne et du championnat slovaque respectivement, illustre ce mariage déjà réussi. C'est aussi avec cet outil que Bloom a fait des merveilles à Brighton, le club de sa ville natale dont il est propriétaire, qu'il a fait passer de la troisième division anglaise à la très concurrentielle Premier League.

Craig Halkett avait jubilé après son but face à Hibernian début octobre. Image: SNS Group

«The Lizard» (son surnom) a aussi développé à l'Union Saint-Gilloise ce modèle axé sur le recrutement de forts potentiels, et les plus-values faites à la revente. Le club belge, dont il est actionnaire minoritaire, a remporté le championnat pour la première fois en 90 ans la saison dernière.

«Je pense que l'Union représente le meilleur modèle pour nous lorsqu'on parle de remettre le club au sommet du pays, de le ramener en Ligue des champions, et de briser certaines barrières mises par de très grands clubs qui ont dominé dans ce pays. L'autre chose que Tony a apportée, qui ne peut probablement pas être sous-estimée, c'est la confiance en soi au sein de l'équipe, des supporters et de la direction.» Gerry Mallon

L'atmosphère a en effet radicalement changé chez les «Jam Tarts», le surnom du club, criblé de dettes et passé sous administration judiciaire en 2013. La femme d'affaires Ann Budge a racheté le club, l'a renfloué puis l'a remis en 2021 à Foundation of Hearts, une association soutenue par des supporters. Environ 1,5 million de livres sterling (1,73M EUR) est levée chaque année grâce aux contributions régulières de 8500 d'entre eux.

Investir intelligemment

Face à la puissance financière du Celtic, Hearts ressemble encore à David essayant de terrasser Goliath. Mais avec le savoir-faire de Bloom, le club croit en ses chances. «Nous pensons que notre partenariat avec Jamestown peut changer la donne et que cela nous apportera des avantages similaires à ceux dont a pu bénéficier Brighton», veut croire Gerry Mallon.

Il liste «une augmentation des bénéfices issus des transferts de joueurs, qui peuvent être réinvestis» et une présence dans les compétitions européennes pour gagner des «revenus supplémentaires». «Je pense que nous disposons des outils nécessaires pour investir de manière vraiment intelligente», dit-il.

Les ambitions affichées seront rapidement passées au révélateur sportif: Hearts (1er, 19 points) accueille le Celtic (2e, 17 points), son actuel dauphin, le 26 octobre en championnat.