Un incendie dans un stade français provoque l'arrêt du match

Avec de tels actes, les ultras montpelliérains ont certainement encore plus compliqué la mission sauvetage de leur club, qui risque une défaite par forfait (3-0), des matchs à huis clos et une lourde amende.

Montpellier occupe le 18e et dernier rang de Ligue 1, à six points du barragiste, le Havre. Autrement dit: le club champion de France 2012 file tout droit en deuxième division. Ce dimanche, il disputait un véritable match de la peur face à Saint-Etienne, 17e et premier relégable (qui compte cinq points d'avance sur Montpellier).

Les ultras du club sudiste ont manifesté leur colère en lançant ces objets ainsi qu'une poubelle en direction de la pelouse. Ils ont également arraché et lancé des sièges, précise L'Equipe. La cause de leur rage: la très mauvaise saison de leur équipe préférée.

Nadal révèle l'erreur que commettait Federer contre lui

Rafael Nadal a souvent pris le meilleur sur Roger Federer (24 victoires à 16), notamment au début de leur rivalité. L'Espagnol explique pourquoi.

L'ère des trois grands (Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic) a certainement été la plus glorieuse de l'histoire du tennis. Maintenant que Federer et Nadal se sont retirés et que Djokovic court après sa meilleure forme, de nombreux fans de tennis sont nostalgiques de cette période. Mais il y a aussi un côté positif à la fin de cette ère, puisque les trois anciens rivaux peuvent désormais parler ouvertement du Big 3 et des matchs disputés les uns contre les autres.