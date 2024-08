Ces 15 stades du Mondial en Arabie saoudite sont surréalistes

L'Arabie saoudite a présenté les stades dans lesquels elle compte organiser le Mondial de foot. Ils sont évidemment grandioses et démesurés. Rien de très discret.

Olivier Meier

Plus de «Sport»

Les Saoudiens n'ont pas encore obtenu la Coupe du monde 2034, mais ils en sont proches depuis que l'Australie, seul concurrent, a retiré sa candidature. L'Arabie saoudite avance dans son projet et a désormais présenté ses 15 stades en vue du Mondial.

Ils seront situés à Riyad, Djeddah, Khobar et Abha. Un autre est prévu dans la ville verticale futuriste «The Line». Au total, onze nouvelles enceintes vont sortir de terre. Les autres stades existants seront souvent rénovés et agrandis.

King Salman International Stadium

Le plus grand stade de la compétition se trouvera à Riyad, la capitale saoudienne. image: capture d'ecran youtube

Avec une capacité d'environ 93'000 places, le King Salman International Stadium à Riyad sera le plus grand stade de la Coupe du monde 2034. Il accueillera le match d'ouverture ainsi que la finale et deviendra ensuite l'antre de l'équipe nationale d'Arabie saoudite. Il devrait également recevoir d'importants concerts et d'autres événements sportifs. Les travaux débuteront en 2025 et devraient s'achever en 2029.

King Fahad Sports City Stadium

Le stade King Fahad Sports City ressemblera bientôt à cela. image: capture d'ecran youtube

Le King Fahad Sports City Stadium sera le deuxième plus grand stade de la compétition. Il se trouve également à Riyad. Actuellement doté d'une capacité de 58'000 spectateurs, il pourra en accueillir un peu plus de 70'000 lors de la Coupe du monde. Il sera transformé après l'événement en un véritable centre de divertissement. Les travaux de rénovation débuteront cette année et devraient durer jusqu'en 2026.

Prince Mohammed bin Salman Stadium

Un design particulièrement futuriste. image: capture d'ecran youtube

Le stade Prince Mohammed bin Salman va être construit au sein d'un quartier dédié au divertissement, à 35 kilomètres au sud-ouest du centre-ville de Riyad. Il aura une capacité d'environ 47'000 spectateurs et sa construction devrait être achevée en 2029. Après la Coupe du monde, il accueillera différents clubs de football, des concerts et d'autres événements.

New Murabba Stadium

Le design du New Murabba Stadium s'inspire de l'acacia saule. image: capture d'ecran youtube

Le New Murabba Stadium ressemblera à un acacia. Construit à Riyad, il accueillera environ 46'000 spectateurs. Les travaux doivent débuter en 2027 pour s'achever cinq ans plus tard. Il deviendra une arena polyvalente après la Coupe du monde.

Roshn Stadium

Attention les yeux: voici le Roshn Stadium. image: capture d'ecran youtube

Le stade Roshn, situé au sud-ouest de Riyad, devrait être inauguré en 2032. Sa construction débutera en 2028. Il pourra accueillir environ 46'000 spectateurs. Entouré d'espaces verts et de places publiques, il deviendra un «Community Center» après la Coupe du monde. Le Roshn Stadium devrait lui aussi accueillir des événements tels que des concerts par la suite.

Prince Faisal bin Fahad Sports City Stadium

Ce stade sera rénové avec des matériaux produits localement. image: capture d'ecran youtube

Le Prince Faisal bin Fahad Sports City Stadium, existant déjà à Riyad, va être transformé en un complexe sportif polyvalent. Il sera entièrement rénové avec des matériaux produits localement. Sa capacité passera de 22'000 spectateurs à plus de 46'500. Il devrait être terminé en 2027 et accueillera un club de football.

South Riad Stadium

Le stade South Riad, plus conventionnel. image: capture d'ecran youtube

Une fois sorti de terre, le stade South Riad aura une capacité de 47'000 spectateurs. Son point fort? Son toit transparent. Les travaux de construction devraient débuter en 2029 et s'achever trois ans plus tard. Un club résidera dans ce stade après la Coupe du monde en Arabie saoudite.

King Saud University Stadium

Le stade Kind Saud va être agrandi. image: capture d'ecran youtube

Le stade King Saud University de Riyad est l'une des rares arènes déjà en place. Il a accueilli la très controversée Supercoupe d'Espagne. Il sera agrandi pour la Coupe du monde, passant de 27'000 places à environ 46'000. Sa capacité sera ramenée à 33'000 spectateurs après le Mondial. Le stade King Saud servira par la suite aux équipes de la King Saud University. Il sera également dédié au foot féminin saoudien.

King Abdullah Sports City Stadium

Voici l'actuel deuxième plus grand stade d'Arabie saoudite. image: capture d'ecran youtube

Le King Abdullah Sports City Stadium existe déjà. Localisé à Djeddah, il est actuellement le deuxième plus grand stade du pays. Sa capacité est de 58'000 places. Il abrite les clubs d'Al Ittihad et d'Al Ahli et est parfois surnommé «The Shining Jewel». Il accueillera aussi l'équipe nationale d'Arabie saoudite après la Coupe du monde.

Qiddiya Coast Stadium

Le stade Qiddiya Coast sera construit en bord de mer. image: capture d'ecran youtube

Le Qiddiya Coast Stadium va être construit au nord de Djeddah, non loin de la côte et de la mer Rouge. Il disposera d'une capacité d'environ 46'000 spectateurs et devrait être achevé en 2032. Il deviendra une arène polyvalente après la Coupe du monde.

Jeddah Central Development Stadium

Vous voyez un stade? image: capture d'ecran youtube

Le Jeddah Central Development est déjà en construction. Il se trouvera au sud-ouest de Djeddah, devrait être achevé en 2027 et aura une capacité de 46'000 spectateurs. Ce stade sera intégré au sein de son quartier et sera au cœur d'un projet qui englobe également un musée, un opéra et un oceanarium. Il accueillera deux clubs de football.

King Abdullah Economic City Stadium

Un peu trop flashy, non? image: capture d'ecran youtube

Le King Abdullah Economic City Stadium sera un nouveau stade dont la capacité ne dépassera pas les 46'000 places. Son design est directement inspiré des récifs coralliens de la mer Rouge. Il se trouvera au nord de Djeddah et deviendra une arène polyvalente par la suite.

Aramco Stadium

Le stade Aramco à Khobar non loin de Bahreïn. image: capture d'ecran youtube

L'Aramco Stadium sera le seul stade localisé à Khobar dans le golfe Persique. Il devrait être achevé en 2026 et accueillera des matchs de la Coupe d'Asie en 2027. Environ 46'000 spectateurs pourront assister aux rencontres dans cette nouvelle enceinte, qui abritera un club de football local.

King Khalid University Stadium

image: capture d'ecran youtube

Rénové et agrandi à Abha, le King Khalid University Stadium sera doté d'une capacité de 45'000 places. Il accueillera un club de football après la Coupe du monde ainsi que diverses équipes universitaires.

Neom Stadion

La Pontaise paraît bien vieille à côté! image: capture d'ecran youtube

C'est sans doute le stade le plus extravagant jamais conçu. Le Neom Stadium fait partie du projet «The Line», particulièrement critiqué. Il doit être alimenté via les énergies renouvelables. L'Arabie saoudite évoque un stade unique en son genre. Il devrait avoir une capacité d'environ 46'000 places et être achevé en 2032. Il accueillera des clubs masculins et féminins après la Coupe du monde.