Ronaldo a dépassé les bornes

Le Portugais a chambré...ses propres coéquipiers en finale de la Super Coupe d'Arabie Saoudite samedi.

david digli / t-online

Entre Cristiano Ronaldo, son club d'Al-Nassr et le football en Arabie saoudite, cela ne semble plus être une grande histoire d'amour. La superstar portugaise s'est déjà fait remarquer par le passé par des gestes obscènes en direction des fans, et le joueur de 39 ans a été à plusieurs reprises la cible du public.

Or un nouvel incident a eu lieu autour de «CR7»: lors de la défaite 4-1 en Super Coupe d'Arabie Saoudite contre Al-Hilal samedi, Ronaldo a certes marqué à la 44e minute pour permettre à son club de mener 1-0, mais il a ensuite vu son équipe perdre son avantage et s'incliner nettement à la fin.

Ce revirement de situation a provoqué la colère du Portugais. Sur des vidéos qui circulent sur X, on voit l'attaquant se moquer de ses propres coéquipiers. Il a ainsi posé sa tête sur le côté, les mains jointes, pour montrer que ses camarades dormaient.

Il a ensuite laissé entendre que ses coéquipiers en avaient «plein le dos» en se saisissant de son short. Ronaldo n'est pas allé chercher la médaille d'argent après la défaite en Supercoupe, préférant quitter le stade.

Les supporters de l'équipe adverse avaient déjà provoqué Ronaldo en criant «Messi», ce qui avait fait réagir CR7 en février dernier. Celui-ci s'était rendu coupable d'un geste obscène. A l'époque, le quintuple Ballon d'Or avait été suspendu pour un match et avait dû payer une amende de 30'000 riyals saoudiens (environ 7250 euros). On ne sait pas encore si ses gestes désobligeants seront à nouveau sanctionnés par la ligue ou au sein de l'équipe. (con/t-online.de)