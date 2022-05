Un professeur d'Oxford a créé une formule mathématique, à base de statistiques, pour établir le classement des plus grands footballeurs de l'histoire.

Qui est le meilleur de tous les temps? Un savant fou a trouvé

Un professeur d'Oxford a créé une formule mathématique, à base de statistiques, pour établir le classement des plus grands footballeurs de l'histoire. Après un an, son mode de calcul fait référence.

Il fallait bien une université de prestige pour «régler» la question du plus grand footballeur de tous les temps. A l'aide d'algorithmes et de pondérations subtiles, Tom Crawford, professeur à Oxford, apporte la preuve scientifique d'une hiérarchie intemporelle irréfutable. Et le vainqueur est... (vous le saurez en lisant cet article jusqu'au bout).

Il faut d'abord savoir que Tom Crawford est un savant un peu fou (pléonasme?) devenu une star de Youtube et de la BBC. Dans son obsession de rendre la matière sexy, le Dr Crawford fait don de son corps à la science. Très exactement, il ôte un vêtement à chaque avancée majeure du théorème qu'il développe, jusqu'au CQFD prononcé en caleçon (niveau «strip-tease + 1»). C'est ainsi que ses estimés confrères l'appellent avec plus ou moins de déférence «The Naked Mathematician».

CQFD

Un beau matin, Tom Crawford s'est en mis en tête de définir le plus grand footballeur de tous les temps. Il a créé l’indice GOAT, acronyme de «Greatest of all time». En collaboration avec la plateforme de statistiques «LiveScore», il a établi une liste de sept critères, parmi lesquels le nombre de votes au Ballon d’or, les buts marqués, le palmarès en club et en équipe nationale, les records personnels et le fameux «facteur Z», la formule qui mesure l’impact sur le terrain.

La démonstration complète ici Vidéo: YouTube/LiveScore

And the winner is...

1. Cristiano Ronaldo, 537 points 🇵🇹

2. Lionel Messi, 503 🇦🇷

3. Pelé, 459 🇧🇷

4. Ferenc Puskas, 305 🇭🇺

5. Ronaldo, 281🇧🇷

6. Marco van Basten, 237 🇳🇱

7. Alfredo Di Stefano, 201 🇦🇷

8. Michel Platini,177 🇫🇷

9. Diego Maradona,169 🇦🇷

10. Johan Cruyff, 163 🇳🇱

Le ranking reçoit des mises à jour régulières depuis son lancement en septembre 2021, avec une actualisation des données pour les footballeurs actifs. Tom Crawford admet lui-même que cette démonstration scientifique restera soumise à la contestation irrationnelle des masses. «Les questions autour du GOAT pourraient rester ouvertes pour l'éternité», conclut-il prudemment, preuve qu'il n'est pas si fou.