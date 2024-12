La Nati féminine lui doit beaucoup

Le 16 décembre à Lausanne, Nadine Riesen et ses coéquipières connaîtront le sort qui leur sera réservé à l’Euro. Si elles ont l’assurance de ne pas croiser au premier tour les routes de l’Espagne, de l’Allemagne et de la France, les Suissesses peuvent très tõt se retrouver face à l’Angleterre, tenante du titre, les Pays-Bas ou la Suède . Mais avec Pia Sundhage à leur tête, elles se sentent capables de bousculer la hiérarchie comme jamais. (sda/ats)

D’ici le match d’ouverture le 2 juillet à Bâle, la Suisse disputera six rencontres dans le cadre de la Ligue des Nations face à l’Islande, la Norvège et... la France.

L’équipe sans âme d’Inka Grinks a laissé la place à une sélection rajeunie qui respire la joie de jouer et qui ne doit pas être affectée par les deux défaites concédées lors de ses deux derniers matches de l’année , 6-0 vendredi à Zurich contre l’Allemagne et 1-0 mardi à Sheffield face à l’Angleterre. Les absences de cinq joueuses majeures – Lia Wälti, Luana Bühler, Géraldine Reuteler, Ramona Bachmann et aussi Naomi Luyet – ont vraiment pesé lors de ce dernier rassemblement.

Voici ce que signifie le geste polémique de Guardiola face à Liverpool

Moqué par les supporters de Liverpool, le coach de City a répliqué. «Je ne m'attendais pas à ça à Anfield», a-t-il dit après le match.

Le match au sommet de Premier League, dimanche entre Liverpool et Manchester City (2-0), a été fabuleux: il y a eu des buts, des actions géniales, un arbitre à la hauteur et juste ce qu'il faut de piquant et de mauvaise foi sur le banc et en tribunes. Un échange de politesse entre le public des Reds et Pep Guardiola a d'ailleurs été très commenté après la partie.