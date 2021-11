Image: Twitter

Le magnifique hommage des fans du Milan au personnel soignant

Les tifosi rossoneri ont remercié toutes celles et ceux «qui se sont battus en 1ère ligne pour sauver le pays», en déployant dimanche soir un superbe tifo à l'occasion du derby contre l'Inter (1-1).

Julien Caloz Suivez-moi

Il y a des matchs dont on se souvient pour ce qu'il s'est passé sur le terrain, et d'autres pour ce qu'il s'est déroulé en tribune. Le derby entre le Milan AC et l'Inter dimanche soir appartient à la seconde catégorie. Car moins que le résultat final (1-1), c'est la chorégraphie réalisée dans le secteur milanais qui a marqué les esprits.

Les tifosi rossoneri ont adressé un message fort émouvant:

«Pour ceux qui se sont battus mais sont morts. Pour ceux qui se sont battus en 1ère ligne pour sauver le pays. Nous rendons hommage à toutes ces personnes en leur dédiant la banderole la plus importante de la saison.»

Mais ils ont aussi réalisé un magnifique tifo, déployé sous une banderole indiquant: «Milan n'oublie pas».

On y aperçoit trois membres du personnel soignant engagés dans la lutte contre le Covid. Image: Twitter

Ainsi qu'un immense merci:

Image: Twitter

Les Italiens (et même tous les supporters de football) ont été très émus de découvrir ces marques de soutien dans un pays qui a été très durement touché par la pandémie (132 000 décès).

«Quelque soit le résultat de ce soir, le vrai vainqueur sera les ultras de l'AC Milan. Respect immense à la Curva Sud avec un sublime tifo», a réagi un internaute, alors qu'un autre a précisé que les supporters avaient oeuvré «depuis août et l’annonce du calendrier de la saison pour faire ce magnifique tifo. 3 mois de travail pour remercier et rendre hommage à celles et ceux qui ont sauvé des vies dans l’une des villes les plus touchées par le coronavirus».

Le coach milanais Stefano Pioli a lui-même remercié ses supporters après la partie en affirmant être «fier» de ses fans.