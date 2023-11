Les stades de foot comme vous ne les avez jamais vus

Il transforme les plus grands stades de foot et le résultat est dingue

Un internaute a utilisé l'intelligence artificielle pour reconstruire les enceintes de la Ligue des champions en leur donnant une forte identité régionale.

Plus de «Sport»

Manuel Veth adore le football et, visiblement, il est plutôt doué en informatique. Ce journaliste canado-allemand (il affiche les drapeaux des deux pays sur son profil X) a décidé de réunir ses deux passions et de transformer les 32 stades de la Ligue des champions en les implantant dans des sites régionaux proches et célèbres.

Le résultat est presque toujours exceptionnel, mais certaines bâtisses sortent du lot, que ce soit en raison de leur architecture ou du lieu dans lequel elles apparaissent. Voici une sélection des plus beaux stades:

Real Sociedad

Le stade basque battu par les eaux du golfe de Biscaye. Intéressant, mais il faudra quand même penser à prévoir une passerelle pour permettre aux spectateurs d'accéder aux tribunes depuis la terre ferme.

Young Boys

Le Wankdorf de Berne au milieu des chalets et au pied du Cervin. On sait déjà où se déroulera le prochain Winter Classic de National League. Image: twitter

RC Lens

Le stade fou des «sang et or». La région du nord de la France a été marquée économiquement, socialement et culturellement par l'exploitation du bassin minier de la fin du 17e siècle jusqu'à la fin du 20e siècle.

Galatasaray

Du football au palais de Topkapi, qui était le centre du pouvoir dans l'Empire ottoman et qui, depuis la rive européenne d'Istanbul, domine la Corne d’Or, le Bosphore et la mer de Marmara.

FC Barcelone

Le Camp Nou incrusté dans la Sagrada Familia. L'intelligence artificielle a poussé le réalisme jusqu'à ajouter des grues à la célèbre basilique de Barcelone, toujours en travaux.

RB Leipzig

Le club allemand a été déménagé au monument de la Bataille des Nations, un édifice monumental érigé en commémoration de la bataille de Leipzig en 1813.

Bayern Munich

Le «Rekordmeister» à Neuschwanstein, dans le château de conte de fées du Roi Louis II de Bavière.

Feyenoord Rotterdam

Le stade rotterdamois déplacé entre les célèbres moulins à vent de Kinderdijk, situés à quelques kilomètres seulement de la cité batave. Le site permet de mesurer l'ingénierie des Hollandais dans la maîtrise de l'eau.

PSG

Le Parc des Princes si Gustave Eiffel en avait été l'architecte.

Benfica Lisbonne

L'Estádio da Luz bordé par le Tage et surplombé par la célèbre tour de Belém, construite au 16e siècle par le roi Manuel Ier de Portugal pour garder l'entrée du port de Lisbonne.

Celtic Glasgow

L'enceinte écossaise posée dans les paysages mythiques du Loch Ness.

Lazio Rome

Le Colisée doté des reflets bleu clair du club laziale. Un derby romain dans l'amphithéâtre ovoïde du centre de la capitale italienne, avouez que ça ne manquerait pas d'une certaine noblesse.

Etoile Rouge de Belgrade

Le stade serbe s'il avait été construit avec le marbre blanc et le granite de l'église Saint-Sava de Belgrade.

Si vous souhaitez voir tous les stades de Manuel Veth générés par l'intelligence artificielle, suivez ce lien.