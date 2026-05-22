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Mondial 2026: l'Angleterre sans quelques stars

epa11478631 Cole Palmer of England celebrates scoring the 1-1 equalising goal during the UEFA EURO 2024 final soccer match between Spain and England, in Berlin, Germany, 14 July 2024. EPA/FRIEDEMANN V ...
Cole Palmer (Chelsea) ne sera pas du voyage outre-Atlantique cet été. Image: keystone

De grosses surprises dans la liste de l'Angleterre pour le Mondial

Le coach des Three Lions, Thomas Tuchel, a annoncé ce vendredi sa sélection pour la Coupe du monde (11 juin au 19 juillet). Et il a écarté plusieurs stars.
22.05.2026, 12:1822.05.2026, 12:22

Le sélectionneur de l'Angleterrre Thomas Tuchel a dévoilé vendredi un groupe de 26 joueurs pour la Coupe du monde. N'y figurent pas Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire, Phil Foden ni Cole Palmer, des grands noms du football européen.

L'invité surprise de la liste dévoilée par la fédération anglaise est Ivan Toney, avant-centre de 30 ans crédité de 32 buts en 32 matchs cette saison dans le championnat saoudien avec Al-Ahli, appelé à être une doublure du capitaine Harry Kane au poste de no 9, avec Ollie Watkins.

Fidèle à sa ligne, Tuchel n'a pas convoqué le latéral droit du Real Madrid, Trent Alexander-Arnold (27 ans), passeur hors-pair au profil offensif, jugé inconsistant dans ses tâches défensives. A ce poste, le technicien allemand a préféré Reece James (Chelsea), Jarell Quansah (Leverkusen) et Tino Livramento (Newcastle).

Palmer et Foden écartés

En attaque, la concurrence est également fatale à Cole Palmer, le meneur offensif de Chelsea, et à Phil Foden, auteur d'une saison décevante à Manchester City. Morgan Gibbs-White, très performant avec Nottingham Forest, n'est pas non plus du voyage aux Etats-Unis.

England&#039;s Phil Foden holds the ball during the international friendly soccer match between England and Uruguay in London, Friday, March 27, 2026. (AP Photo/Alastair Grant) Phil Foden
Phil Foden n'ira pas non plus au Mondial 2026. image: Keystone

Le poste de no 10 reviendra à Jude Bellingham ou Morgan Rogers, joueurs du Real Madrid et d'Aston Villa respectivement. En défense centrale, Harry Maguire n'a pas été convoqué, malgré son expérience internationale (66 sélections, deux Mondiaux et un Euro disputés), sa seconde moitié de saison aboutie avec Manchester United et son précieux jeu de tête.

Ivan Toney est l'invité surprise de la liste même si Tuchel avait déjà convoqué l'avant-centre de 30 ans en juin 2025, quasiment sans lui donner de temps de jeu cependant.

C'était ce jeudi👇

Cristiano Ronaldo a craqué

L'ancien joueur de Brentford a terminé deuxième meilleur buteur du championnat d'Arabie saoudite cette saison et il est habitué à jouer sous de fortes chaleurs, un critère qui a pu entrer en compte avant la Coupe du monde disputée aux Etats-Unis. (ats/yog)

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