Un supporter, en train d'acheter des Fan Tokens, via l'application Socios.com. Erling Haaland et Manchester City figurent aussi sur cette plateforme.

Ce rapport fait trembler les clubs anglais

Un rapport du parlement britannique pointe du doigt les Fan Tokens, plébiscités depuis plusieurs années par les grands clubs européens, notamment ceux de Premier League. Le site Socios.com, dont une partie de l'activité est basée en Suisse, est visé. À terme, les clubs anglais pourraient dire adieu à une manne financière importante.

Est-ce déjà le début de la fin pour les crypto-monnaies associées au domaine du sport? C'est en tout cas ce que souhaitent les députés britanniques, membres d'une commission multi-parties de la Chambre des communes du Royaume-Uni: le Comité de la Culture, des Médias et du Sport.

Dans un récent rapport, ils fustigent les Fan Tokens, en plein boum depuis 2019, et mettent en garde contre leur utilisation. Ils accusent les clubs de Premier League de «promouvoir des crypto-actifs volatils, pour soutirer de l'argent supplémentaire à leurs plus fervents supporters, souvent, avec des promesses de privilèges qui ne se matérialisent pas», et plaident pour empêcher les clubs de les exploiter.

Les Fan Tokens , c'est quoi?

Il s'agit d'actifs numériques, conçus spécialement pour les supporters. En être titulaire, c'est bénéficier de certains avantages au sein d'un club.

Cela peut aller du simple vote pour des décisions de second ordre (choix des musiques jouées à la mi-temps, élection de l'homme du match, sélection du prochain joueur en charge du compte Instagram de l'équipe, ...), à l'obtention de diverses récompenses (réductions à la boutique du club, produits dérivés offerts, tickets en loge, voire même des expériences inoubliables, comme des rencontres avec les professionnels). Concrètement, plus un supporter détient de jetons, plus il fait entendre sa voix.

Pour se procurer ces fameux tokens, les fans doivent passer en principe par les crypto-monnaies. Quand un club se lance dans l'aventure, une vente initiale de jetons est organisée, à prix fixe. Par la suite, les Fan Tokens s'échangent sur le marché secondaire. Les jetons étant produits en quantité limitée, le prix dépend de l'offre et la demande.

Cependant, comme le précise Sky News, des études montrent que le principal facteur de fluctuation n'est, souvent pas l'intérêt des fans, mais bien le marché plus large et volatil des cryptos.

Qui plus est, nombreuses seraient les personnes désintéressées du sport et uniquement soucieuses de réaliser des plus-values par l'achat/revente de Fan Tokens.

Pourquoi les clubs sont si friands de cette technologie?

Aujourd’hui, les clubs professionnels cherchent, comme toute bonne entreprise, à engager du mieux possible leurs supporters. Très vite, ils ont vu en cette technologie un moyen de se rapprocher d'eux, en leur laissant «les clés du camion». L'objectif est évident: renforcer le sentiment d'appartenance à l'institution. Ils ont aussi trouvé une façon de diversifier leurs revenus, trop souvent dépendants des droits TV.

«Cela va générer des revenus supplémentaires, notamment avec le sentiment de prendre part à la vie du club» Aurélie Lienhart, membre de l’Observatoire du sport business, à Ouest-France

En 2021, une étude mandatée par la BBC News estimait que les supporters avaient déjà dépensé plus de 350 millions de dollars en Fan Tokens. Nous ne connaissons pas la part allouée aux clubs, mais celle-ci ne peut être qu'importante.

Le leader du marché a des liens avec la Suisse

C'est à Socios.com que l'on doit l'invention des Fan Tokens. Les tous premiers jetons ont été émis en décembre 2019, pour le compte de la Juventus de Turin.

Aujourd'hui, Socios revendique des partenariats avec les plus grandes équipes, comme le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain, l'AC Milan, Manchester City et Arsenal. En Suisse, les supporters de Young Boys peuvent, s'ils le souhaitent, s'octroyer des jetons aux couleurs du club.

«Nous sommes très fiers d’avoir conclu un partenariat avec Socios.com, devenant ainsi le premier club de la région germanophone à figurer sur cette plateforme. Ce partenariat reflète parfaitement notre stratégie de développement du club en dehors du terrain, de devenir un leader innovant et d’offrir à nos fans de nouvelles possibilités d’interaction.» Wanja Greuel, CEO de Young Boys

L'entreprise, qui compte sur Lionel Messi pour promouvoir ses services, est également parvenue à tisser des liens avec de grandes instances, à l'instar de La Liga et de l'UEFA. Elle est active dans d'autres disciplines, comme le basket, le rugby ou le foot US.

Basée à Malte, une partie de son activité s'opère en Suisse, comme l'indique le footer de son site web.

«Socios Technologies AG, enregistrée en Suisse, est l'émetteur des Fan Tokens»

L'activité en question se trouve à Zoug, capitale de la Crypto Valley suisse.

La société possède sa propre crypto-monnaie, le Chiliz ($CHZ), sans qui rien n'est possible pour l'achat des tokens. Elle dispose aussi de sa propre plateforme d'échange, Chiliz Exchange, qu'elle définit comme «le premier échange sportif tokenisé au monde, dans le but de créer un nouvel écosystème, en attirant la participation des fans de sport et des passionnés de crypto-monnaie qui peuvent trader des Fan Tokens sur la plateforme».

Le succès de l'entreprise a vite été au rendez-vous, si bien qu'aujourd'hui, d'autres acteurs investissent dans ce juteux marché. Le site Bitci.com est parvenu à enrôler le FC Sion. De son côté, le géant Binance propose, lui aussi, des jetons fongibles, entendez tous identiques, disposant des mêmes droits, qu'il est possible d'acheter contre du Bitcoin. La Lazio de Rome a notamment opté pour cette plateforme.

Pourquoi le gouvernement anglais est sur la défensive?

Dans son rapport, la commission des députés met en garde contre la volatilité des prix et le risque de préjudice financier pour les supporters, qui peuvent n'être motivés que par les récompenses et cette volonté de se rapprocher de leur club.

«La relation unique entre les clubs et les supporters signifie que la spéculation des supporters sur les crypto-actifs sportifs comporte un risque réel de préjudice financier pour les supporters et d'atteinte à la réputation des clubs.» Caroline Dinenage, députée et présidente de la commission

L'exemple frappant de la volatilité des jetons Le cours du Fan Token du PSG est, à l'heure où l'on écrit ces lignes, fixé à 2,63€. En 2021, au moment de la signature de Léo Messi dans le club de la capitale, il dépassait les 37€. L'arrivée du prodige argentin avait fait bondir le cours, et ce, en à peine quelques jours.

Les députés émettent aussi des réserves concernant les avantages réels apportés aux fans. Ils sont jugés trop insignifiants, trop dématérialisés, comme lorsque l'on demande à un supporter de choisir les joueurs qui figureront sur la prochaine jaquette d'un jeu.

Dans un communiqué de presse en date du 11 octobre, Socios.com se défend, en affirmant avoir distribué plus de 24 000 billets pour des matchs, et plus de 1 000 articles de merchandising aux supporters possédant des Fan Tokens. Tout en précisant:

«Les Fan Tokens offrent des avantages nouveaux et complémentaires à l'engagement traditionnel. [...] Contrairement aux NFT, ils sont réglementés par la Financial Conduct Authority.»

Enfin, l'entreprise souligne que lorsque les fans achètent des tokens, ils achètent un accès et affirment leurs droits d’appartenance à une communauté de fans.

Socios.com est également actif dans les NFTs Les Fan Tokens ne sont pas des NFTs, toutefois, Socios cible aussi les jetons non fongibles. Ceux-ci prennent la forme de «Digital Collectables», tous uniques. Ils intéressent les collectionneurs, tout en restant échangeables. Parfois, les titulaires de Fan Tokens peuvent être récompensés par des collectibles. Sur cette thématique des NFTs, la société a mis en place des partenariats avec la Série A, l'AC Milan ou encore la Formule 1.

Alors que le gouvernement britannique prévoit, l'année prochaine, la création d'un régulateur indépendant du foot anglais, permettant de garantir un football durable, au profit des supporters et des communautés locales, le fait de proposer aux fans des tokens volatils pourrait à l'avenir empêcher les clubs de participer aux compétitions locales. C'est du moins ce pourquoi militent certains députés britanniques, qui recommandent tout bonnement l'interdiction des Fans Tokens dans le football anglais.