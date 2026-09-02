Paola Hernandez et les Genevoises joueront la phase de ligue de la C1. image: Keystone

Il y aura un club romand en Ligue des champions!

Battues par le Sparta Prague au troisième tour aller des qualifications, les Servettiennes ont renversé la situation mercredi au retour pour décrocher leur qualification pour la phase de ligue de la C1.

Plus de «Sport»

Servette Chênois a réussi à se qualifier pour la phase de ligue de la Ligue des Champions mercredi soir. Les Genevoises ont battu le Sparta Prague 3-0.

C’est un immense soulagement pour les Grenat, cette qualification valant plus de 500 000 euros.

Battues 3-2 en Tchéquie au troisième tour aller des qualifications, les Servettiennes ont réussi une première mi-temps presque parfaite. Elles ont frappé à deux reprises par Magdalena Sobal (20e) et Gloria Marinelli (46e).

Si les 45 premières minutes ont permis aux joueuses de Cristian Toro de renverser la vapeur en une mi-temps, les 45 suivantes ont donné lieu à de sacrées sueurs froides. Parce que les Tchèques ont joué le tout pour le tout et parce que les Lémaniques ont reculé.

Leur gardienne Jacintha Weimar a réalisé quelques belles parades et ce n'est qu'à la 92e que Sobal a pu inscrire le 3-0 totalement libérateur.

(sda/ats/roc)