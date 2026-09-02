Il y aura un club romand en Ligue des champions!
Servette Chênois a réussi à se qualifier pour la phase de ligue de la Ligue des Champions mercredi soir. Les Genevoises ont battu le Sparta Prague 3-0.
C’est un immense soulagement pour les Grenat, cette qualification valant plus de 500 000 euros.
Battues 3-2 en Tchéquie au troisième tour aller des qualifications, les Servettiennes ont réussi une première mi-temps presque parfaite. Elles ont frappé à deux reprises par Magdalena Sobal (20e) et Gloria Marinelli (46e).
Si les 45 premières minutes ont permis aux joueuses de Cristian Toro de renverser la vapeur en une mi-temps, les 45 suivantes ont donné lieu à de sacrées sueurs froides. Parce que les Tchèques ont joué le tout pour le tout et parce que les Lémaniques ont reculé.
Leur gardienne Jacintha Weimar a réalisé quelques belles parades et ce n'est qu'à la 92e que Sobal a pu inscrire le 3-0 totalement libérateur.
(sda/ats/roc)