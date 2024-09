Gianluigi Buffon a tiré au sort les Young Boys. L'ordinateur a ensuite attribué aux Bernois un calendrier plutôt favorable. Image: keystone

Le nouveau format de la Ligue des champions pose question

La nouvelle saison de C1 débute ce mardi et si l'on se penche sur le calendrier des matchs, on s'aperçoit que certaines équipes n'ont pas été gâtées par le sort.

Niklas Helbling Suivez-moi

Plus de «Sport»

La nouvelle Ligue des Champions débute ce mardi et la première semaine rompt déjà avec les habitudes. Les 18 matchs de la première journée se dérouleront en effet sur trois jours, tandis que la Ligue Europa et la Ligue des Conférences ne débuteront respectivement que la semaine prochaine et celle d'après.

Le programme:

Chacune des trois compétitions européennes bénéficie ainsi cette saison d'une «semaine exclusive», pendant laquelle les deux autres Coupes d'Europe font relâche.

Rappelons qu'avec le passage de 32 à 36 équipes, la phase de groupes de la Ligue des Champions a été supprimée et remplacée par un système de ligue. Chaque participant a désormais au moins huit matchs au lieu de six. Après les huit tours, 24 clubs atteignent la phase à élimination directe.

Le fait qu'il n'y ait plus de groupes, mais que les 36 participants fassent tous partie du même classement général, recèle un potentiel d'injustice. Car si toutes les équipes ont huit adversaires différents, qui proviennent certes à parts égales des quatre pots du tirage au sort, il est absolument impossible de garantir que les adversaires respectifs de toutes les équipes soient de force similaire.

Il vaut la peine de regarder de près les calendriers de chaque club engagé en Ligue des Champions cette saison. Opta les a analysés et a déterminé, à l'aide de son propre power ranking, à quel point les 36 participants à la plus prestigieuses compétition de clubs ont la vie dure dans la phase de ligue - et donc aussi à quel point le nouveau mode est «injuste».

Cette analyse révèle qu'YB s'en sort plutôt bien. Seuls sept clubs ont en effet un calendrier plus facile que le champion suisse dans la phase de ligue, dont voici l'ordre des adversaires:

Aston Villa, Barcelone, Inter Milan, Chakhtar Donetsk, Atalanta Bergame, Stuttgart, Celtic Glasgow et Etoile Rouge Belgrade.

Selon Opta, l'équipe la mieux lotie est le Celtic Glasgow qui, outre YB, affronte entre autres le Slovan Bratislava, le Dinamo Zagreb et Bruges. Le Bayern Munich, le Borussia Dortmund ainsi que le FC Barcelone ont également eu de la chance lors du tirage au sort effectué par ordinateur.

Ces 18 clubs ont été plutôt avantagés par le tirage au sort. Image: screenshot theanalyst.com

Comment ça fonctionne? Pour son Power-Ranking, Opta utilise un système basé sur Elo qui attribue aux clubs une valeur de force sur la base des résultats depuis 1990. Cette valeur est ajustée après chaque match, les équipes recevant plus ou moins de points pour une victoire ou un match nul, ou se voyant retirer plus ou moins de points pour une défaite ou un match nul, en fonction de la force de l'adversaire. C'est sur la base de ce classement Elo que la force moyenne des huit adversaires de la Ligue des champions a été déterminée.

Le Paris Saint-Germain a été la formation la plus durement touchée. On s'est d'ailleurs aperçu que les dirigeants parisiens n'étaient pas forcément satisfaits de leurs adversaires lors du tirage au sort, et on les comprend: selon Opta, Paris a le calendrier le plus difficile en raison d'adversaires comme le Bayern Munich, Manchester City et Arsenal.

On constate sur le graphique ci-dessous que le Slavia Prague et Liverpool ont également été malchanceux.

Ces 18 clubs ont été plutôt désavantagés par le tirage au sort. Image: screenshot theanalyst.com

Seul l'avenir nous dira si les constations faites sur le papier se répercuteront sur la réalité du terrain. Premiers éléments de réponse ce mardi dès 18h45 avec deux matchs au programme, YB-Aston Villa et Juventus-PSV Eindhoven.