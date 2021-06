L'influence de Ronaldo est inégalée, parfois dangereuse et excessive

«Oui, c'est une affiche particulière et difficile à gérer sur le plain humain.» Alexandre Carvalho fait partie de ces presque deux millions de personnes aux origines portugaises vivant en France. «À chaque grande compétition internationale, il y a cette rivalité entre Français et Portugais. On encaisse passablement de critiques car on supporte le Portugal. J'aime la France, mais le Portugal, ce sont mes racines, la famille, mon pays. Ce qui est difficile, c'est que là-bas aussi, on subit certaines remarques, on est des emigrantes.» Cette rivalité est alimentée depuis quelques années par une tendance de la deuxième génération de Portugais à vouloir s'éloigner des clichés qui collent à la peau de leur communauté. «Là où nos parents disaient oui à tout, on dit non. On veut s'éloigner des idées reçues et obtenir le respect que mérite notre communauté.» Et forcément, cette rivalité se matérialise à travers le football.