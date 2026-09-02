Crans-Montana aux premières loges de la crise mondiale du golf. image: Keystone

Crans-Montana mêlée aux turbulences du golf mondial

L’Omega European Masters de Crans-Montana débute ce jeudi dans un contexte où le golf mondial est en pleine turbulence après le désengagement des investisseurs saoudiens du circuit dissident LIV Tour. Les enjeux sur le haut-plateau dépassent largement le cadre du tournoi valaisan.

Rolf Bichsel / ats

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Cette semaine, tout le monde a les yeux rivés sur Crans-Montana, où se déroule l'Omega European Masters. Mais le monde du golf est à nouveau en effervescence.

Le plus grand circuit, l'US PGA Tour, a clôturé sa saison ce week-end avec la finale du Tour. Scottie Scheffler, numéro 1 mondial, s'est imposé avec une large avance.

Le LIV Tour qui, pendant cinq ans, a débauché les stars du PGA Tour traditionnel grâce aux fonds saoudiens, a peut-être disputé son tout dernier tournoi une semaine plus tôt à Indianapolis. Le fonds souverain officiel de l’Arabie saoudite ayant annoncé en avril son retrait du LIV, deux tournois ont déjà été annulés cette année et les prix réduits. Un nouvel investisseur serait certes de la partie, mais son nom ne peut être divulgué. La majorité des employés du LIV Tour ont reçu leur lettre de licenciement la semaine dernière.

Le LIV Tour au bord du gouffre

Une question se pose, que feront les professionnels du LIV si leur circuit doré n'existe plus en 2027? L'US PGA Tour devrait logiquement avoir intérêt à réunir à nouveau les plus grandes stars sous sa bannière. Pourtant, Brian Rolapp, le PDG de l'US PGA Tour, a déclaré lors de la finale du Tour à Atlanta qu'il n'y avait actuellement aucun plan pour réintégrer et gracier des stars comme Jon Rahm ou Bryson DeChambeau.

Et qu'en est-il du DP World Tour (l'ancien European Tour), dont fait partie l'Omega European Masters de Crans? Il se retrouve pris entre deux feux. D'un côté, il est étroitement lié au grand circuit américain et ne peut pas simplement délivrer des laissez-passer pour les revenants du LIV. D'un autre côté, ce serait sans aucun doute une valeur ajoutée majeure pour le circuit si des joueurs de haut niveau optaient pour ce circuit, ne serait-ce que parce qu'ils ne trouvent pas de place sur l'US PGA Tour pour le moment. Il est d'ailleurs avéré que le DP World Tour a pris directement contact avec des agents de professionnels du LIV.

Jon Rahm, vainqueur du dernier tournoi LIV, en août à Indianapolis. image: getty

Des jeunes stars en qualifications

En début d'année, huit professionnels du LIV ont payé des amendes astronomiques pour pouvoir rejouer sporadiquement sur le DP World Tour. Jon Rahm a également obtenu une autorisation similaire par la suite. Sergio Garcia (46 ans), ancien numéro 2 mondial et vainqueur à Crans il y a 21 ans, est présent cette semaine sur le haut-plateau valaisan, tout comme Thomas Detry (BEL), Adrian Meronk (POL) et David Puig (ESP). Ils espèrent ainsi, au cas où le LIV Tour disparait la saison prochaine, décrocher une carte pour le circuit européen 2027. Patrick Reed, qui a tourné le dos au LIV Tour cette année, se présente à Crans en tant que leader du DP World Tour.

Cinq jeunes stars du LIV Tour qui, faute de gains suffisants, ne peuvent pas facilement intégrer de grands événements comme celui de Crans, se sont inscrites à la «Qualifying School» du DP World Tour. Parmi elles figure l'Américain Michael La Sasso, qui a remporté il y a une semaine ce qui était probablement le dernier tournoi du LIV Tour à Indianapolis devant Jon Rahm. Ce parcours semé d'embûches pour obtenir une carte de membre commence ces jours-ci et se termine en novembre après trois phases de qualification.

(sda/ats/roc)