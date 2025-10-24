Ce fan de hockey crée la sensation en tribune

La vidéo d'un supporter des Stars de Dallas (NHL) déguisé en gardien de but est devenue virale, mais les avis sont partagés.

La scène a fait un carton sur les réseaux sociaux, où elle a été vue près de deux millions de fois par les internautes. Sur les quelques secondes que dure la séquence, on voit un supporter des Dallas Stars déguisé en gardien de but descendre la tribune pour rejoindre sa place.

Le problème, c'est que le supporter ne fait pas les choses à moitié et qu'il a emmené avec lui tous les accessoires du poste: mitaine, gant, jambières et même casque, coiffé du bonnet de son équipe préférée. Sa démarche, forcément, est hésitante, mais ce n'est pas le plus désopilant dans l'histoire.

Le meilleur arrive lorsque ce faux Jake Oettinger (le vrai goalie des Stars de Dallas) prend place sur le siège qui lui est dédié. Sa voisine redoutait-elle de le voir s'asseoir à côté d'elle? C'est possible en voyant la façon dont elle l'accueille...

Les réactions des fans de hockey, elles, ont été plus contrastées. Certains ont trouvé l'idée géniale, tandis que d'autres ont estimé la démarche ringarde.

On espère en tout cas que Jake Oettinger (le vrai, donc) a vu l'image et que cela lui permettra de mieux commencer la saison qu'il n'avait terminé la précédente. Son dernier match de NHL en 2024/2025 avait en effet viré au cauchemar. Ce soir-là, lors du cinquième match de la finale de l’Ouest, le gardien des Stars avait été rappelé au banc après moins de 8 minutes et deux buts concédés sur deux tirs. Son équipe s'était inclinée 6-3 face aux Edmonton Oilers, une défaite synonyme de fin de saison.

Après la rencontre, Oettinger avait été la principale cible des critiques de l’entraîneur Pete DeBoer, qui avait semblé lui faire porter la responsabilité de l’élimination. Un avis qu'au moins un supporter de Dallas ne partage absolument pas!

(jcz)