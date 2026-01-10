Jacob De la Rose (HCFG) et Sami Niku (LHC) à la lutte. Keystone

Fribourg-Gottéron enfonce un peu plus Lausanne

Fribourg a infligé une nouvelle défaite à Lausanne, la 6e en 7 matches de National League. Les Dragons se sont imposés 4-0 samedi face à des Lions muets pour la première fois de la saison.

L'impressionnante victoire contre Zoug le 2 janvier (7-0) cachait peut-être un petit malaise du côté du LHC. Depuis ce succès, les vice-champions de Suisse enchaînent les défaites: Zurich, Lugano, Davos et maintenant Fribourg.

Lausanne est pourtant entré plus fort sur sa glace, mais est vite tombé sur un excellent Reto Berra. Le gardien qui vit sa dernière saison sous le maillot fribourgeois a dit non à Jason Fuchs, Drake Caggiula et Yannick Zehnder dans les cinq premières minutes.

Berra a sorti le grand jeu. Keystone

Gottéron a ensuite profité d'un jeu de puissance pour ouvrir la marque, par l'intermédiaire d'Attilio Biasca (14e). Opportuniste devant le filet de Connor Hughes, le transfuge de Zoug a inscrit son 20e point de l'exercice (11 buts, 9 assists).

Trois buts en fin de match

Pas vraiment entreprenantes, les deux équipes ont multiplié les imprécisions jusqu'au dernier tiers-temps, lors duquel Lausanne a poussé pour égaliser. Mais malgré les encouragements de son public, le LHC n'y est pas parvenu. Pire, Fribourg a marqué deux buts en l'espace de 40 secondes pour plier l'affaire.



A la 55e, le Suédois Jacob de la Rose a d'abord remporté son duel face à Hughes en rupture, avant que Samuel Walser ne profite d'un rebond chanceux derrière la cage du portier lausannois pour inscrire le 3-0. Maximilian Streule a ajouté le quatrième dans le but vide (58e),

Cette victoire permet à Fribourg (2e) de compter six points d'avance sur le LHC (4e) au classement. A l'arrêt, Lausanne devra profiter du derby lémanique face à Genève-Servette mercredi (19h45) pour relancer la machine.

