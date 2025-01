Le coach de la Nati persiste et signe: il ne veut pas de Lian Bichsel

«Les hommes touchent 3000 francs, et moi du shampoing»

Actuellement, Lian Bichsel joue à nouveau en AHL – la deuxième division nord-américaine – avec les Texas Stars, l'équipe ferme de Dallas. Il a d'ailleurs été sélectionné pour disputer le All-Star Game d'AHL, les 2 et 3 février. En NHL, le défenseur de 20 ans a fait jusqu'à présent huit apparitions et a marqué deux goals.

Patrick Fischer affirme qu'il peut certes comprendre que Lian Bichsel ait privilégié à l'époque son développement personnel. «Mais il y a déjà eu des joueurs qui sont venus en équipe nationale malgré des phases difficiles, et ce même si cela n'a pas été favorable à leur développement après coup», a poursuivi le sélectionneur pour justifier sa décision.

Le sélectionneur Patrick Fischer s'est exprimé sur le sujet cette semaine, dans un podcast de Blick. Il a d'abord raconté qu'il se réjouissait des excellentes performances de Bichsel et qu'il l'avait félicité pour ses débuts en NHL. Mais le coach reste intransigeant avec la pépite et campe sur ses positions:

Le coach de la Nati ne peut plus se passer de Lian Bichsel

Résultat: des appels de fans et de journalistes suisses ont été lancés à la fédération pour que le natif d'Olten soit gracié et puisse à nouveau jouer avec la Nati.

Le 12 décembre dernier, Lian Bichsel a fait ses débuts dans la prestigieuse NHL avec les Dallas Stars et a marqué dès son tout premier match. Le défenseur a récidivé lors de sa troisième rencontre et a impressionné par son jeu physique.

Lian Bichsel est toujours persona non grata au sein de la Nati.

La raison? En 2023, le hockeyeur désormais estampillé NHL avait refusé sa convocation pour le Championnat du monde des moins de 20 ans au Canada. Il était revenu d'Amérique du Nord pour jouer en Suède peu de temps auparavant, non pas dans son club d'origine, Leksands, mais à Rögle. Il craignait qu'après une absence immédiate de plusieurs semaines, il ne joue rapidement plus aucun rôle dans sa nouvelle équipe.

Depuis maintenant un an, Lian Bichsel est suspendu de l'équipe nationale. Le sélectionneur Patrick Fischer l'a décidé: le jeune défenseur (20 ans) ne recevra plus de convocation jusqu'après le Championnat du monde à domicile en 2026.

Le sélectionneur Patrick Fischer a réaffirmé cette semaine qu'il ne convoquera pas la pépite de NHL (20 ans) – suspendue pour raison extra-sportive – jusqu'après le Mondial 2026, malgré les appels de nombreux fans et journalistes.

