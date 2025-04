Chris McSorley va à nouveau coacher dès la saison 2025/26. image: Keystone

Chris McSorley retrouve un banc

Le volcanique Canadien sera le coach du HC Sierre dès la saison à venir. Il occupe déjà un poste de dirigeant dans le club valaisan de Swiss League.

Une nouvelle casquette pour Chris McSorley au HC Sierre! Déjà responsable du pôle sportif du club, l’Ontarien sera le coach de l’équipe lors de la prochaine saison, en Swiss League.

Ce double rôle vise à renforcer la stabilité et la cohérence du projet à long terme du HC Sierre, explique le club dans un communiqué. Ancien mentor de Genève-Servette et de Lugano, Chrjs McSorley – qui a dirigé plus de 2000 matchs dans l'élite suisse – se déclare «enthousiaste à l’idée de contribuer pleinement au développement du club».

«J’ai pu mesurer la passion qui anime cette région et ses supporters. Avec l’équipe, le staff et des projets structurants comme la Valais Arena et le HC Valais-Wallis Academy, nous avons une base solide pour viser, à terme, une montée en National League.» Chrjs McSorley dans le communiqué du HC Sierre

McSorley est aussi membre du conseil d'administration du HC Sierre. image: keystone

Cette saison, le HC Sierre a été éliminé par le HC Viège en quart de finale des play-offs. L’équipe avait connu une révolution de palais en cours de saison avec le remplacement en décembre de Mario Pouliot par Dany Gélinas. (ats/yog)