De drôles de spectateurs assistent au Mondial de hockey

Les personnages de la saga Star Wars ont été aperçus dans les tribunes du tournoi, qui se dispute actuellement en République tchèque.

C'est un moment toujours très attendu par le public: à certains instants des matchs du Mondial, lorsque le jeu est interrompu, les caméras projettent sur l'écran géant de la patinoire des spectateurs ressemblant à des vedettes. Fous rires garantis.

Depuis le début du tournoi, qui a lieu du 10 au 26 mai 2024 dans les villes tchèques de Prague et Ostrava, on a eu droit aux sosies de la mythique série Friends, de vedettes du cinémas US et, récemment, de la saga Star Wars.

Le principe est toujours le même: la tête d'une célébrité s'affiche sur l'écran géant quelques secondes, avant que le caméraman ne filme dans le public son sosie presque parfait.

La revue d'effectif des personnages de Star Wars a fait marrer tout le monde: Vidéo: watson

La vidéo ci-dessus a été likée par près de 100'000 internautes sur Instagram.

Les supporters suisses auront encore l'occasion de passer à l'écran puisque la Nati s'est qualifiée pour la suite du tournoi. Vainqueur 3-1 de la Finlande mardi, elle a terminé à la 2e place de son groupe et affrontera l'Allemagne en quart de finale, jeudi à Ostrava. Les autres quarts de finale opposeront le Canada à la Slovaquie, la Suède à la Finlande et les Etats-Unis à la Tchéquie.

(jcz)