Un club NBA a fait «pleurer» les fans adverses

Les Pacers utilisent un filtre pour transformer le visage des supporters visiteurs projetés sur l'écran géant. C'est malin et c'est surtout très drôle.

L'écran géant d'une salle de basket ou d'une patinoire est souvent utilisé pour amuser le public lorsque le jeu est interrompu. C'est en général plutôt sympa, et jamais chambreur: on y voit des spectateurs se déhancher, des couples s'embrasser (la fameuse «kiss cam») ou encore des sosies apparaître à côté d'une image de la célébrité à laquelle ils ressemblent (la «sosie cam»). Mais les Pacers de l'Indiana, en NBA, ont décidé de pousser le game un peu plus loin.

Ils ont utilisé un filtre modifiant le visage des fans adverses. Au lieu d'apparaître tels qu'ils sont sur l'écran géant, les supporters se découvrent en larmes, les traits tordus de douleur. Il semble même que plus ils sourient et plus ils semblent dépités. Le résultat, dans tous les cas, est génial.

Jugez plutôt! Vidéo: watson

Ce filtre a été plaqué sur les visages des fans de Los Angeles, vendredi, lors de la victoire des Pacers face aux Lakers (109-90).

Le club de l'Indiana a encore poussé le bouchon un peu plus loin sur les réseaux sociaux, accompagnant la vidéo d'un message moqueur et, évidemment, d'un émoji en pleurs:

«Renvoyer les fans des Lakers à la maison ce soir».

Mais la soirée n'a pas été seulement pénible pour les fans jaunes en tribunes. Elle l'a aussi été pour LeBron James et ses coéquipiers sur le parquet. Après cinq victoires de suite, les Lakers ont en effet rendu leur pire copie de la saison dans l'Indiana, inscrivant leur plus petit nombre de points de la saison (90).

«Offensivement, on n’était pas dedans. On a été horrible à trois points (réd: 16% de réussite). On était exceptionnel au shoot depuis deux mois et là, on n’avait pas le truc.» LeBron James

Ce soir «sans» est arrivé au pire endroit pour les Lakers, face à un club qui avait tout l'arsenal informatique pour se moquer d'eux.

(jcz)