Interview

Andy Murray chambre Roger Federer avec un message sur Granit Xhaka

Engagé au Swiss Indoors de Bâle cette semaine, le Britannique raconte dans une interview son dernier échange avec Federer, sa vie de père en voyage et ses sacrifices pour rester au plus haut niveau.

simon häring, isabel langer / ch media

Bienvenue à Bâle, Andy Murray. Vous souvenez-vous de votre dernier séjour ici?

Andy Murray: Oui. C'était en 2011, mais je n'avais pas pu jouer parce que j'avais eu une blessure assez bizarre la veille du tournoi: une élongation musculaire dans les fesses. Quand je m'étais réveillé le matin dans ma chambre d'hôtel, j'avais mal. Aujourd'hui encore, je ne sais pas comment cela a été possible.

Vous étiez aussi à Zurich en 2017 pour le Match for Africa avec Roger Federer. Que connaissez-vous d'autre de la Suisse?

L'un de mes meilleurs amis, Dani Vallverdu, qui entraîne Stan Wawrinka, s'est marié à Gstaad. C'est là que j'étais. C'est un endroit magnifique. Sinon, je ne connais malheureusement pas très bien le pays. Mais je sais bien sûr que Granit Xhaka est d'ici, je suis un fervent supporter d'Arsenal. Granit est capitaine et fait une très bonne saison. Dimanche, il a encore marqué un but magnifique. Dès mon arrivée à Bâle, j'ai d'ailleurs envoyé un message à Roger Federer avec le contenu suivant:

«Hé Roger, je viens d'atterrir dans la ville de l'un des plus grands athlètes de tous les temps: Granit Xhaka.»

Vous étiez également présent lors des adieux de Federer il y a un mois à la Laver Cup à Londres. Comment avez-vous vécu cette semaine avec lui?

C'était une expérience incroyable et unique pour moi de passer une semaine autour de ces gars, dans ce stade et avec tant d'anciens joueurs. Les adieux de Roger étaient comme dans un conte de fées, pas seulement cette soirée, mais aussi les jours précédents. Je suis heureux d'avoir pu en faire partie et de passer autant de temps avec Roger.

Image: EPA

Vous connaissez Roger Federer depuis deux décennies. Y a-t-il quelque chose qui vous restera particulièrement en mémoire de la Laver Cup?

Je connais Roger depuis longtemps, mais je n'avais encore jamais passé autant de temps avec lui. J'ai été étonné par l'énergie qu'il déploie. Des entraînements, des interviews, puis des rencontres avec des sponsors. La plupart des joueurs, moi y compris, trouvent cela fatigant et ont du mal à tout concilier. Roger, en revanche, aime être occupé. Cela m'a déjà surpris et impressionné. Surtout si l'on considère le temps qu'il a passé à faire tout cela.

Si l'on revient à Bâle et à vous, on peut rappeler que vous n'avez finalement joué qu'une seule fois ici, en 2005, lorsque vous avez atteint les quarts de finale. Quels souvenirs en gardez-vous?

Beaucoup, même si c'était il y a si longtemps. J'avais reçu une wild card et j'avais joué pour la première fois contre Tim Henman (ndlr: alors numéro 1 britannique), ce qui était très spécial pour moi, car j'avais autrefois vibré avec lui devant la télévision lorsque j'étais enfant et que je l'admirais. Après le match, j'avais reçu un message vocal, des félicitations de Sean Connery sur mon téléphone portable. J'avais 18 ans, ce monde était encore totalement nouveau pour moi. Sur le plan privé, ce fut également une semaine assez spéciale.



Image: imago

Racontez-nous.

Ma femme actuelle (ndlr: Kim Sears) et moi étions officiellement en couple à partir de cette semaine-là. Nous nous étions rencontrés à l'US Open quelques mois plus tôt, mais ce n'est qu'à partir de Bâle que nous avons été considérés comme un couple.

Entre-temps, vous êtes devenu parent de quatre enfants âgés de 1 à 6 ans. Mais vous voyagez seul pour les tournois. Comment gérez-vous la séparation d'avec vos enfants et votre femme?

Ma deuxième fille et mon fils ont tous deux leur anniversaire cette semaine - et c'est quelque chose que je ne veux pas manquer. Car je veux être présent pour eux autant que possible. C'est très difficile pour moi. Cet été, par exemple, j'ai passé cinq semaines aux Etats-Unis. C'est trop long. Nos enfants sont maintenant à l'âge où ils réalisent que je ne suis plus là. Je me sens mal quand je pars pour une longue période. Cela me brise le cœur. D'un autre côté, c'est mon métier. Ma femme, ma famille et moi avons discuté de la manière dont je veux jouer l'année prochaine. Car je ne veux pas que cela se reproduise. C'est difficile de trouver un équilibre.

Bâle est votre 18e tournoi de l'année. Auriez-vous cru cela possible lorsque vous vous êtes fait poser une hanche en métal et que vous avez pris votre retraite début 2019?

Je n'en savais rien, j'étais dans l'incertitude. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Avant l'opération et lorsque j'ai recommencé à jouer en simple, j'avais pensé que c'était fini. Que je ne pourrais plus jamais jouer autant de tournois. Puis j'ai joué quatre semaines de suite et j'ai gagné des matches. C'est là que j'ai su que c'était possible. Mais je dois être très prudent, m'entraîner différemment. C'est exigeant.

Avec son épouse en 2014. Image: Instagram

Vous faites à nouveau partie du top 50 mondial, vous avez atteint la finale à Sydney et à Stuttgart, où vous avez pu fêter une victoire contre un joueur du top 10 (Tsitsipas). Quel bilan tirez-vous de cette année?

Le point positif, c'est que j'ai été épargné par les blessures. Le fait que j'ai eu un problème aux abdominaux en été, juste avant Wimbledon, était un malheureux hasard. Mais j'aurais tout de même souhaité que mon tennis soit meilleur.

Vous avez été numéro 1 mondial et avez remporté trois tournois du Grand Chelem, mais vous attendez un titre depuis 2019. Vous sentez-vous capable de jouer à nouveau les grands titres?

J'ai eu de bons résultats ces deux dernières années. J'ai par exemple battu Carlos Alcaraz, Hubert Hurkacz, Matteo Berrettini, Stefanos Tsitsipas et Nick Kyrgios. Mais réparti sur plusieurs tournois. Il me manque la constance. Il faut que j'y remédie. Et si je n'y parviens pas, je ne m'améliorerai pas. Cette année, j'ai fait un pas dans la bonne direction. Jusqu'où je peux encore progresser? Je ne le sais pas. Mais je dois revenir dans les têtes de série afin de ne pas toujours affronter ces joueurs de haut niveau aussi tôt. C'est pourquoi cette semaine à Bâle est très importante pour moi.