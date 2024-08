La médaille d'or de cette Suissesse met un politicien en fâcheuse posture

Le conseiller d'Etat Alex Hürzeler avait fait une promesse si une Argovienne remportait une médaille aux JO de Paris. Or c'est arrivé.

Team watson Suivez-moi

Plus de «Sport»

Chiara Leone a réalisé une sensation, la semaine dernière, en remportant la médaille d'or lors du match aux trois positions à la carabine à 50m.

Keystone

Un exploit qui a été félicité par tout le monde en Suisse et dans son canton d'Argovie, même s'il ne fait pas vraiment les affaires d'un homme: Alex Hürzeler.

Lors du gala sportif de son canton en mars, le ministre argovien des sports avait fait cette promesse:

«Si une médaille argovienne devait être remportée cet été aux Jeux olympiques ou paralympiques, je rentrerais à pied de Paris»

Alex Hürzeler lors du gala sportif d'Argovie. Image: Alexander Wagner

Le trajet de Paris à Aarau, où travaille Alex Hürzeler, est long de plus de 500 kilomètres. Selon Google Maps, le périple dure 117 heures soit, à raison de 8h de marche par jour, quinze jours environ.

Image: maps.google

On ne sait pas encore si Hürzeler tiendra sa promesse. «Actuellement, la fonction ne le permet évidemment pas, mais nous verrons en temps voulu ce qui est possible», a précisé Hürzeler, interrogé par nos collègues de l'Aargauer Zeitung.

«L'Argovie et moi-même, en tant que chef des sports, nous tenons d'abord à nous réjouir de cette médaille d'or, a ajouté le politicien. J'ai vibré avec Chiara Leone et j'ai particulièrement admiré sa constance, sa force de caractère et sa volonté.» Trois traits de caractère dont Alex Hürzeler devra faire preuve s'il entend tenir sa promesse. À moins qu'il ne s'arrange pour contourner le problème, comme l'avait fait Marc Rosset en 2018.

Cette année-là, le Genevois avait déclaré lors d'un match de Coupe Davis que si Marc-Andrea Huesler s'inclinait face à Markus Eriksson, il rentrerait à pied depuis Bienne jusqu'à Genève (153 km). À cet instant, Rosset ne prenait pas trop de risques, tant Huesler dominait son adversaire et le match.

Mais le Suisse s'est ensuite blessé et a fini par perdre la rencontre en cinq sets.

Interrogé par Le Matin à la fin de la partie, Rosset s'en était sorti par une pirouette: «Je tiendrai parole. Mais comme le trajet entre Bienne et Genève n'est pas super sympa, je ferai plutôt quinze fois dix kilomètres sur tapis roulant durant les quinze prochains jours.»

(acr, nab, dok, jcz)