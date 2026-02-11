Scène lunaire sur la RTS en plein direct des JO

Une commentatrice de la chaîne publique et son consultant ont livré à l'antenne une séquence surréaliste, mardi, lors du programme court masculin de patinage artistique des Jeux de Milan-Cortina.

Plus de «Sport»

Cette séquence sur l'antenne de la RTS est d’ores et déjà mythique. Alors que le patineur français Adam Siao Him Fa réalise son programme court aux Jeux olympiques, sa performance est soudain éclipsée par un échange hallucinant entre la commentatrice Pascale Blattner et son consultant en patinage, Cédric Monod.

La journaliste commence par commettre une gaffe, assurant que le patineur a passé «plus d’une minute dans les airs». Son consultant la reprend: «Une seconde», voulez-vous dire? Ce à quoi Pascale Blattner rétorque:



«69 secondes!» Pascale Blattner

S'ensuit un échange savoureux. «Dans les airs? Ce n’est pas possible. 69 secondes dans les airs!», insiste le consultant, tandis que la commentatrice de la chaîne publique campe sur ses positions: «Je lis ce qu’il y a écrit».

La discussion dévie alors vers des points techniques.

«69 secondes "airtime", vous interprétez cela comment?» Pascale Blattner

«Ce sera peut-être 0,69 (Rires). 69 secondes, Pascale!» Son consultant

«Ben 60 secondes, c'est bien une minute?» Pascale Blattner

«Oui mais on ne peut pas être dans les airs pendant une minute?» Son consultant

«Bah je sais pas» Pascale Blattner

La séquence à savourer ⬇️ Vidéo: twitter

Pendant ce temps, Adam Siao Him Fa est en train de réaliser une très belle performance lors de l’épreuve individuelle hommes de patinage. «Le Français a enflammé la Milano Ice Skating Arena avec un programme court d’une intensité rare, récompensé par 102,55 points, record personnel à la clé», est-il écrit sur le site officiel des Jeux olympiques de Milan-Cortina.

Troisième après le programme court, Adam Siao Him Fa est toutefois déjà distancé dans la course à la médaille d’or, face à l’ogre Ilia Malinin, encore une fois exceptionnel ce mardi (108,16). Personne ne voit comment il pourrait être délogé de la première place lors du programme libre vendredi.

(roc)